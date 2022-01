Startup MarittimoTech+, martedì 18 evento online di lancio

Il 18 gennaio alle 12 presentazione online dell'avviso pubblico rivolta alle imprese del territorio. Per partecipare è sufficiente iscriversi al link che trovate qui

Pubblicato sul sito di progetto http://interreg-maritime.eu/web/marittimotech-/-/avviso-pubblico-per-le-imprese l’avviso pubblico diretto a selezionare imprese, costituite da meno di 24 mesi, per un percorso di accelerazione transfrontaliero. Il bando è il punto di partenza del progetto europeo MarittimoTech+, nato dall’esperienza di successo del precedente omonimo progetto. Dal 15 dicembre 2021 fino al 4 febbraio 2022 le imprese dei territori di Grosseto e Livorno potranno dunque presentare la propria candidatura per accedere gratuitamente ai servizi dell’acceleratore transfrontaliero, grazie al quale le imprese selezionate potranno partecipare a sessioni formative a distanza, accompagnamenti individuali personalizzati sulla base delle caratteristiche dell’impresa e ad un evento/fiera di ambito internazionale. Le imprese dovranno essere attive da meno di due anni e operare nelle quattro filiere del turismo innovativo e sostenibile, delle energie rinnovabili blu e verdi, della nautica e cantieristica navale e delle biotecnologie blu e verdi. I posti a disposizione per le aree di Grosseto e Livorno sono 10. Le candidature potranno essere presentate a partire dal 15 dicembre 2021 fino al 4 febbraio 2022 sulla piattaforma https://www.marittimotechplus.eu/

Evento di lancio dell’avviso: martedì 18 gennaio 2022

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza una presentazione online dell’avviso pubblico, rivolta alle imprese del territorio, il prossimo 18 gennaio 2022 alle ore 12. Per partecipare è sufficiente iscriversi al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ESw6wRaKRKSwcJyGjIpfEg

Il progetto

MARITTIMOTECH+ (Accélérateur transfrontalierde startups +) è finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020 – ASSE 1. I partner del progetto oltre alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno sono: la Camera di Commercio ed Industria della Corsica, anche capofila; la Camera di Commercio ed Industria del Var (Francia); Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A di Sassari; l’Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale ed Inizià, incubatore di imprese innovative della Corsica.