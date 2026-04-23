Terziario Donna Confcommercio incontra il Comune
Nel corso dell’incontro, il gruppo ha illustrato le proprie finalità, ponendo l’accento sull’importanza di investire nella formazione e sulla necessità di rafforzare l’informazione rivolta alle donne rispetto alle opportunità offerte dai bandi di finanziamento alle imprese
Un incontro all’insegna del dialogo e della collaborazione quello che ha visto protagonista il gruppo Terziario Donna Confcommercio Livorno, ricevuto dalla vicesindaca e assessora alle pari opportunità Libera Camici e dall’assessore Rocco Garufo. Alla riunione erano presenti la presidente Delia Del Carlo, le consigliere Giovanna Martorana e Anna Lisa Francoglio, insieme al segretario Daniele Capecchi.
Nel corso dell’incontro, il gruppo ha illustrato le proprie finalità, ponendo l’accento sull’importanza di investire nella formazione e sulla necessità di rafforzare l’informazione rivolta alle donne rispetto alle opportunità offerte dai bandi di finanziamento alle imprese. Temi centrali per sostenere l’imprenditoria femminile e favorire una maggiore partecipazione economica.
Il confronto si è poi allargato ad aspetti più concreti e trasversali che incidono sulla qualità della vita e sull’attrattività del territorio, come la pulizia della città, l’accoglienza turistica e le criticità legate alla viabilità.
“Da parte della vicesindaca – ha commentato la presidente Delia Del Carlo – è emersa ampia disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Camici ha infatti manifestato apertura a ulteriori incontri tematici con i diversi assessori competenti, e ha sottolineato l’importanza di fare rete nell’affrontare le questioni legate al mondo femminile. In quest’ottica, è stato anche suggerito un raccordo con altre realtà e servizi comunali come il Centro Donna, Scuola-Città e il CRED”.
L’incontro si è svolto in un clima costruttivo e positivo, con l’impegno condiviso a proseguire il confronto per sviluppare nuove iniziative comuni.
Per le imprenditrici che volessero aderire a Terziario Donna Confcommercio Livorno o avere informazioni sul gruppo: Daniele Capecchi, 340 670 1838.
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