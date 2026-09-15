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Tornano gli Italian Port Days, oltre un mese di eventi tra Livorno e l’Arcipelago

Attraverso il bottone celeste sopra al titolo è possibile consultare il programma completo e tutti i dettagli per le prenotazioni

Dal 19 settembre al 26 ottobre l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale propone un ricco calendario di appuntamenti gratuiti tra cultura, musica, arte, storia, formazione e futuro della portualità. Coinvolti i porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia

Torna l’atteso appuntamento con gli Italian Port Days (IPD) 2026, l’iniziativa nazionale che, sotto lo slogan “Porto Aperto”, punta ad avvicinare la cittadinanza alla vita, alla storia e alla cultura dei grandi scali marittimi. Dal 19 settembre al 26 ottobre 2026, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale promuove un ricchissimo calendario di appuntamenti gratuiti che coinvolgerà i porti di Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia. Convegni scientifici, concerti, presentazioni di libri, performance d’arte contemporanea e storiche visite guidate saranno i protagonisti di oltre un mese di attività volte a svelare il legame profondo e imprescindibile tra le città e il loro mare.

Cultura, Libri e Storia locale

Il programma culturale si apre sabato 22 settembre a Livorno con la presentazione del volume “Il porto di Livorno 1945-2025. Ascesa, declino e futuro di un porto internazionale” di M. Bettini (Fortezza Vecchia). Il focus sulla memoria storica proseguirà mercoledì 30 settembre a Piombino con l’iniziativa “Storia e Mare si raccontano”, dedicata ai rifugi antiaerei e arricchita dalla mostra fotografica “Dentro il Mare”. Ad ottobre, spazio alla saggistica con la presentazione del libro “Mari in guerra” di A. Pappalardo mentre venerdì 2 ottobre si terrà uno dei momenti clou di questa edizione, con l’evento di d’eccezione “Il porto che volevamo, 30 anni di visioni, scelte e trasformazioni”. Nella splendida cornice della Sala Ferretti verranno presentati i quaderni della logistica editi da Mediaprint e dedicati ai tre decenni di storia dell’Autorità Portuale, ripercorrendo le scelte strategiche, i cambiamenti infrastrutturali e le visioni che hanno trasformato gli scali del Tirreno Settentrionale nei nodi logistici all’avanguardia di oggi. Un appuntamento imperdibile per fare il punto sul passato e, soprattutto, per tracciare le rotte del futuro della portualità e del commercio globale.

Musica e Performance nei luoghi del porto

La grande musica e l’arte contemporanea tronano protagoniste con gli Italian Port Days. Si rinnova la collaborazione con il perPIANO Festival (giunto alla sua VI edizione), che curerà diversi concerti tra il Museo del Mediterraneo e la Fortezza Vecchia di Livorno. I Magazzini Generali di Livorno si trasformeranno invece in un laboratorio di sperimentazione sonora e arte visiva, ospitando performance d’avanguardia come “Summer of love”, “Ebollizioni” e la mostra collettiva “Coordinate 7. Nepantla”.

Formazione, Giovani ed Erasmus Days

Un ruolo centrale sarà affidato alle scuole e ai giovani con il ciclo di incontri “Erasmus Days – Il Futuro delle professioni del mare”, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’Agenzia Nazionale INDIRE/Erasmus+, che farà tappa a Portoferraio (22 settembre), Livorno (12 ottobre) e Piombino (14 ottobre). Le attività educative si chiuderanno il 26 ottobre alla Scuola Primaria “Benci-Borsi” di Livorno con l’evento “All aboard!”, promosso da CLIA con il contributo di MSC Crociere, che chiude anche le giornate dedicate al traffico crocieristico che vedono come evento principale Italian Cruise Day, il primo forum nazionale dedicato all’industria e al turismo crocieristici, organizzato il prossimo 23 ottobre a Livorno dalla Società Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza sui temi della macroindustria turistica, in collaborazione con AdSP MTS e con la società Porto di Livorno 2000.

Logistica, Futuro ed Eventi Speciali

Non mancheranno i momenti di confronto tecnico sui temi caldi del settore. Il 23 settembre la Fortezza Vecchia ospiterà il convegno sull’Intelligenza Artificiale e le sue ricadute sulle imprese di spedizioni e sulla logistica. Venerdì 23 ottobre Livorno sarà inoltre la prestigiosa sede della XX edizione dell’Italian Cruise Day, il forum di riferimento per l’industria del crocierismo italiano. Tra gli eventi più attesi dai cittadini spiccano senza dubbio le visite guidate al Faro di Livorno (previste per il 9 e 10 ottobre in collaborazione con la Marina Militare, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite) e la tradizionale festa dell’Ottobrata a Montenero il 4 ottobre.

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