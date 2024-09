(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Tornano gli Italian Port Days, un mese di eventi per celebrare i porti

Cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per consultare il programma nel dettaglio

Un mese di eventi per celebrare l’iniziativa coordinata da Assoporti per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Gli eventi, iniziati il 6 settembre in Fortezza Vecchia con la pièce teatrale "Chi siamo noi", nell'ambito della rassegna teatrale "Scenari Quartiere", entra nel vivo il 20 settembre allo Scoglio della Regina con la giornata "Fondali Puliti". Ultimo appuntamento il 20 ottobre con la giornata di clean-up del famoso Mr Green

Un mese di eventi per celebrare gli Italian Port Days, l’iniziativa lanciata in comune dalle Autorità di Sistema Portuale e coordinata da Assoporti per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Sono proprio il mare e la portualità, declinata in tutti i suoi aspetti di interazione con la città, il filo che collega una quindicina di appuntamenti messi in calendario a partire da venerdì 6 settembre fino a domenica 20 ottobre. La kermesse darà avvio alla diciottesima edizione di Porto Aperto, il progetto di apertura dei porti del Sistema alle proprie città ideato dall’AdSP MTS. Il cartellone, apertosi lo scorso 6 settembre in Fortezza Vecchia con la pièce teatrale “Chi siamo noi”, organizzata in collaborazione con il Teatro Goldoni nell’ambito della rassegna teatrale “Scenari Quartiere”, entra nel vivo il 20 settembre allo Scoglio della Regina, con la giornata “Fondali Puliti”, l’evento finale del progetto “Un mare di amici” organizzato dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con Capitaneria di Porto, ARPAT, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Società Nazionale di Salvamento Sez. Livorno Mare. In concomitanza con l’iniziativa, che si aprirà alle 9.00, è previsto alle 15.30 un tour guidato in bus nel porto di Livorno aperto alla cittadinanza (gratuito su prenotazione e-mail all’indirizzo [email protected]). Sul filo dell’identità marittima, autentica nelle sue differenti connotazioni, si muovono tutti gli spettacoli teatrali e musicali, gli incontri e le visite guidate che sono stati scelti per comporre la rassegna locale di Italian Port Days, giunta al suo sesto anno di vita. Il secondo appuntamento è in programma a Livorno per i prossimi 25 e 26 settembre, con un ciclo di seminari promossi presso la Fortezza Vecchia dall’AdSP in collaborazione con Azienda USL Toscana Nord Ovest e dedicati ai servizi di prevenzione per il controllo dei rischi nei cicli portuali.

Il mese di ottobre si apre, in linea con il tema dell’inclusione che rappresenta il leit motiv di questa edizione di Italian Port Days, con la conferenza stampa di presentazione del progetto Strabilianti, manifestazione dello sport paralimpico che riprende tutte le esperienze vissute con le persone con disabilità, giovani e meno giovani, ampliandole e facendole esplodere in un nuovo, innovativo approccio. L’appuntamento è per il prossimo 5 ottobre, a partire dalle ore 10.00, presso la Fortezza Vecchia. Nella stessa giornata, e nella stessa splendida location, verrà presentato, a partire dalle 11.00, A different Sailing Project, dell’associazione “Diversamente Marinai”, dedicato alla vela inclusiva e accessibile. Il progetto verrà illustrato da Yacht Club Livorno e Federazione Italiana Vela. Il complesso monumentale mediceo ospiterà nei giorni successivi altre cinque importanti iniziative. Il prossimo 8 ottobre, alle ore 17.00, verrà presentato dal Comitato Organizzazione Coppa Barontini il progetto “Gare remiere e identità culturale portuale”, mentre il 10 ottobre, sempre alle 17.00, l’AdSP MTS illustrerà i propri progetti di promozione culturale (Il Miglio Blu, Dicolab e Rete dei Port Center dell’Alto Tirreno). Tra gli eventi di rilievo, l’organizzazione, per il prossimo 14 ottobre, a partire dalle ore 9.00, di una giornata formativa dedicata agli Erasmus Day e all’evoluzione delle competenze per le professioni del mare. Il 17 ottobre, a partire dalle 17.00, verrà presentato il nuovo libro della collana “Porti e Dintorni” ideato dall’AdSP con il supporto di Pacini Editore e intitolato: “Lavoratori e Lavoro. Persistenza e dinamismo in porto”. Il 18 ottobre, sempre alle 17.00, si terrà la presentazione di un documentario dedicato alla splendida città dei Quattro Mori, “Livorno. Il porto, l’uomo, la Fortezza”. Nella stesso contesto verrà inoltre lanciato il trailer del primo episodio “Renzo- il guardiano del faro” di Matteo Azchirvani, in collaborazione con l’Ass.ne “Il Mondo dei Fari”. Tra il 19 e 20 ottobre (data e orario precisi verranno comunicati a giorni) saranno inoltre organizzate delle visite guidate al Faro di Livorno. L’iniziativa è stata promossa dall’AdSP in collaborazione con il Comando Zona Fari e Segnalamento Alto Tirreno. La kermesse si chiude il 20 ottobre, a partire dalle ore 10.00, con la giornata di clean-up del famoso Mr Green. Il ritrovo è in piazza dell’Arsenale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©