“Tra passato, presente e futuro per un’equità di genere nei porti” al Palazzo del Portuale

L’iniziativa promossa dalla CPL, in collaborazione col Comune di Livorno e patrocinata dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP) offrirà l’occasione per discutere i temi della portualità intrecciati con le tematiche di genere nell’ambito lavoro portuale

Venerdì 24 novembre nella sede della Compagnia Portuale Livorno si terrà l’iniziativa dal titolo: “Tra passato, presente e futuro per un’equità di genere nei porti”. L’iniziativa promossa dalla CPL, in collaborazione col Comune di Livorno e patrocinata dall’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali (ANCIP) offrirà l’occasione per discutere i temi della portualità intrecciati con le tematiche di genere nell’ambito lavoro portuale (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il programma).

Il programma dell’evento sarà anticipato dai saluti Istituzionali del sindaco della città di Livorno Luca Salvetti, del presidente dell’AdSP MTS Luciano Guerrieri e, in videocollegamento, l’assessora regionale Alessandra Nardini. Seguiranno, un’introduzione ai lavori da parte del presidente dell’ANCIP, come patrocinante, Luca Grilli e della componente della Segreteria regionale del Partito Democratico Federica Maineri. Le relazioni introduttive saranno presentate dall’Assessora al Porto Barbara Bonciani e dal Presidente della CPL Enzo Raugei. Due tavole rotonde, moderate dalla giornalista Morena Pivetti, entreranno nel merito dei temi lanciati dalle relazioni.

Le relatrici e relatori che animeranno il dibattito delle tavole rotonde prevedono la presenza di lavoratrici portuali di alcune realtà nazionali, gli onorevoli Laura Boldrini (Presidente del Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo), Arturo Scotto XI Commissione Lavoro pubblico e privato, Francesca Cecchi consigliera del Comune di Livorno e Presidente dell’VIII Commissione pari opportunità e responsabili delle Imprese ex artt. 16/17/18 della legge 84/94 dei porti di: Ravenna, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Venezia, Napoli e Genova. Concluderà i lavori l’onoervole Valentina Ghio IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni. Durante l’iniziativa ha garantito la presenza in videocollegamento la Segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

L’Assessora Barbara Bonciani esprime soddisfazione “per la realizzazione di un evento a Livorno sui temi della portualità capace di valorizzare le politiche di genere. Il tema del lavoro femminile nei porti verrà infatti affrontato all’interno di una riflessione che mette a sistema la parte datoriale, le lavoratrici e Parlamentari della Repubblica italiana sul futuro dei porti, con lo scopo di comprendere in che modo migliorare la presenza femminile negli scali”.

Il presidente della CPL Enzo Raugei, con questa iniziativa, intende “evidenziare le questioni relative alla portualità nazionale (tra cui l’annunciata riforma della legge 84/94), le opportunità di genere ed i relativi scenari di sviluppo sul nostro territorio e nei porti in generale”.

