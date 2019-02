Traffico ferroviario in porto ancora più veloce

I vari controlli saranno eseguiti con l’utilizzo di nuove tecnologie e potranno essere svolti anche tramite postazioni da remoto

Una nuova procedura per la gestione del traffico su ferro in entrata e in uscita dal Varco Ferrovia della Darsena Toscana. È stata messa a punto nei giorni scorsi dall’Autorità di Sistema Portuale a seguito di una serie di riunioni che hanno coinvolto soggetti pubblici e privati. L’obiettivo è quello di velocizzare il transito dei convogli ferroviari che arrivano e partono direttamente dal principale terminal container del porto di Livorno.

I vari controlli saranno eseguiti con l’utilizzo di nuove tecnologie e potranno essere svolti anche tramite postazioni da remoto. Nel corso del 2018 in Darsena Toscana sono stati movimentati oltre 18mila carri.