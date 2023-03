Tre startup innovative di Confindustria alle fiere Klimahouse e Seatec e Compotec Marine 2023

Tre startup innovative del coordinamento di Confindustria Livorno Massa Carrara sono state selezionate per partecipare alle fiere di settore

Tre startup innovative del coordinamento di Confindustria Livorno Massa Carrara, delle quattordici selezionate, parteciperanno a Klimahouse, la manifestazione internazionale di riferimento per il risanamento e l’efficienza energetica che si terrà a Fiera Bolzano dall’8 all’11 marzo 2023. Le startup presenteranno soluzioni innovative d’avanguardia presso il Future Hub e saranno in lizza per il premio come miglior startup del settore. Grazie al coordinamento di Confindustria LI MS, sarà presente l’Albero della Dirac, il purificatore d’aria brevettato con nanotecnologia di disinquinamento che rimuove il 99% degli inquinanti attraverso l’ossidazione fotocatalitica (PCO) trasformandoli in una sostanza innocua. Moiwus, invece, presenterà l’impianto ad alto valore tecnologico per il recupero delle acque, che tratta in modo innovativo e rivoluzionario i reflui di scarto. PopToPack presenterà il suo dispositivo a base di mais che mira a ridurre l’utilizzo della plastica negli imballaggi. Il coordinamento delle startup della costa avrà inoltre un’area dedicata nelle manifestazioni Seatec, mostra della tecnologia, della componentistica, del design e della subfornitura applicate alla nautica da diporto e Compotec Marine, rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate, in programma il 16 e 17 marzo p.v. a Carrara. Apuana SB, Atuq, Eye Tech, Moiwus,Tecnocreo presenteranno le proprie tecnologie innovative agli stand 661 – 664 del Polo Fieristico Imm CarraraFiere. “Ho voluto fortemente costituire questo luogo di insieme su misura delle nostre startup di valore – ha dichiarato il coordinatore di Confindustria Andrea Arienti –, supportandole con iniziative tangibili e concrete, con l’obiettivo di aumentare la visibilità dei propri progetti innovativi d’impresa e intercettare occasioni di networking e di crescita”.

