Ultimi posti per Hydrotech: “Ecco perché iscriversi al corso di qualifica ad alta prospettiva di lavoro”

La dirigente dell'AdSP, Macii: "Invito tutti coloro che ambiscono ad entrare nel mondo professionale con uno sguardo verso il sistema portuale a non perdere questa opportunità".

Tra i corsi proposti dalla Fondazione ITS ATE per il biennio 2023-2025 c’è anche quello di Tecnico superiore per la digitalizzazione delle infrastrutture marittimo-portuali, Hydrotech, che vede come partner l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale. “Invito tutti coloro che ambiscono ad entrare nel mondo professionale con uno sguardo verso il sistema portuale a non perdere questa opportunità – spiega Roberta Macii dirigente Direzione Appalti, Contratti, Interventi strategici, Programmazione negoziata dell’AdSP – Iscriversi a questo corso significa partecipare a momenti di vita lavorativa reale, significa entrare a far parte di un percorso di formazione altamente concreto, oltre che teorico naturalmente: basti pensare che delle 2000 ore totali di formazione 864 sono di stage. Inoltre, se penso alla futura Darsena Europa non posso a maggior ragione non ritenere Hydrotech un corso ad alta prospettiva di lavoro. Per questi motivi o apprezzo molto e mi sono resa disponibile nel trasferire un po’ della mia esperienza in questa iniziativa”. Iscrizione a numero chiuso (25 posti disponibili). Per informazioni: mail [email protected], tel.: 0586-855248.

