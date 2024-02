Un convegno per rilanciare la ZLS toscana

Appuntamento venerdì 23 febbraio, a partire dalle 9.00, nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia o in streaming sul canale youtube dell'AdSP. Tra gli interventi quello del viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi

Che fine ha fatto la Zona Logistica Semplificata toscana? Avviato dalla Regione Toscana nel lontano 2019, l’iter per la sua realizzazione si è formalizzato il 26 Aprile del 2022 con la delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale. La proposta di ZLS è stata inviata al Governo ma ad oggi è rimasta inevasa perché manca ancora il decreto del Presidente del Consilio dei ministri che ne attui l’istituzione. E’ per provare ad accelerare sulla procedura che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha deciso di organizzare a Livorno, per venerdì prossimo, nela Sala Ferretti, un convegno sul tema, invitando attorno ad uno stesso tavolo esponenti politici di livello regionale e nazionale, rappresentanti delle associazioni di categoria e il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. Al convegno interverranno rappresentanti delle istituzioni e qualificati esperti di settore. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri e del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e dopo l’introduzione del segretario generale dell’Ente portuale, Matteo Paroli, spetterà al docente universitario Francesco Munari il compito di illustrare alla platea il ruolo della ZLS nella crescita economica del territorio.

A seguire una tavola rotonda moderata dalla giornalista Morena Pivetti e nella quale prenderanno la parola il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, l’Assessore della Regione Toscana all’Economia e alle Attività Produttive, Leonardo Marras, i consiglieri regionali Francesco Torselli (Fratelli d’Italia) e Francesco Gazzetti (PD). Saranno inoltre presenti parlamentari della Commissione Trasporti (Valentina Ghio per il gruppo PD), della Commissione Attività produttive e Bilancio (Andrea Barabotti, del gruppo Lega per Salvini), e della Commissione Lavoro (Chiara Tenerini, del gruppo di Forza Italia). Il convegno vedrà poi una seconda tavola rotonda nella quale si susseguiranno gli interventi e le riflessioni di diversi rappresentanti delle Associazioni di categoria. Prenderanno la parola il presidente di Confindustria Livorno-Massa Carrara, Piero Neri, del Direttore di Assiterminal, Alessandro Ferrari, il segretario generale di Fise Uniport, Paolo Ferrandino, la Vice Presidente di Confetra Toscana con delega ai porti, Gloria Dari, del presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda e il direttore generale di Ancip, Gaudenzio Parenti. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e al Viceministro Edoardo Rixi. Il convegno inizierà alle 9.00 e potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale youtube dell’AdSP, al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=GUGmj1Yky6I

