Un Polo dell’innovazione tra Ex Macelli, Scoglio della Regina e Dogana d’Acqua

Ricerca, imprese e università al centro del progetto per creare un sistema integrato capace di attrarre investimenti, sostenere le start-up e generare lavoro qualificato. Il tema sarà al centro degli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro del 17 dicembre a Villa Letizia

Un Polo dell’innovazione capace di mettere in relazione università, centri di ricerca, imprese e nuove realtà imprenditoriali, facendo degli spazi degli ex Macelli di Forte San Pietro, dello Scoglio della Regina e della Dogana d’Acqua un sistema integrato al servizio dello sviluppo economico della città. È questo uno dei temi centrali del confronto su “Livorno produttiva”, uno dei cinque ambiti degli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro in programma giovedì 17 dicembre a Livorno a Villa Letizia, sede del Polo Universitario Sistemi Logistici, in Via dei Pensieri 60. (Iscrizioni all’evento sul portale Eventbrite). Si tratta della tappa conclusiva di “Livorno Nuove Rotte”, il percorso promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con Anci Toscana. Avviato con il coinvolgimento degli stakeholder economici e sociali della città, il progetto punta a trasformare le indicazioni raccolte in proposte operative da integrare nella programmazione dell’Amministrazione Comunale.

Il tema parte da una sfida precisa: difendere e rinnovare la base industriale livornese, diversificando l’economia e creando nuove opportunità di lavoro qualificato. La città attraversa trasformazioni profonde, tra riconversioni di siti produttivi, crisi di alcune produzioni storiche transizione energetica e digitale. Un passaggio che richiede di sostenere la crescita delle imprese già presenti, a partire da quelle piccole e medie, e di attrarre investimenti capaci di mettere radici, creando legami stabili con indotto locale, sistema formativo e comunità. Il confronto attivato ha confermato la centralità di questi temi. Industria, imprese e nuove filiere produttive sono state indicate, insieme a porto, mare e Blue Economy, tra le questioni più decisive per le nuove traiettorie di sviluppo. Tra i principali ostacoli sono emersi la dipendenza da pochi settori produttivi, la carenza di infrastrutture e collegamenti, i tempi e la complessità della burocrazia. Indicazioni che orientano il lavoro verso la necessità di ampliare la base economica cittadina e rendere Livorno più attrattiva per chi vuole investire.

In questo quadro, il Polo dell’innovazione rappresenta una delle principali opportunità da concretizzare. Non soltanto uno spazio per ospitare start-up e nuove imprese, ma un luogo fisico e una rete di servizi in grado di mettere in contatto chi fa ricerca con chi produce. Laboratori, competenze, accompagnamento nella creazione d’impresa, programmi di accelerazione e occasioni di incontro tra start-up e aziende già presenti dovrebbero consentire di trasformare idee e risultati della ricerca in attività economiche, prodotti e servizi. Il Polo potrebbe offrire spazi per avviare un’impresa a costi contenuti, supporto nella definizione dei business plan, nella tutela dei brevetti e nella ricerca di capitali, oltre a servizi per accompagnare le Pmi nella trasformazione digitale ed energetica.

Il progetto ha già una base programmatica e finanziaria. Nel 2019 Regione Toscana e Comune di Livorno hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione del Polo urbano per l’innovazione, nell’ambito del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa di Livorno. L’intesa prevede 5 milioni di euro di risorse regionali: 3 per il recupero di una parte del complesso di Forte San Pietro, nell’area degli ex Macelli, destinata a diventare la sede principale del Polo e 2 milioni di euro già erogati sotto forma di protocolli di insediamento. Accanto alla sede principale, il progetto prevede una rete di spazi diffusi, tra cui la Dogana d’Acqua e lo Scoglio della Regina. Il masterplan elaborato da Atelier(s) Alfonso Femia, concluso nel 2023, inserisce il recupero degli ex Macelli, in parte destinati a polo tecnologico e in parte a parco urbano, in un disegno più ampio di rigenerazione che comprende il parco del Rivellino, la nuova Stazione Marittima, la Dogana d’Acqua, i Bottini dell’olio e i fossi della Venezia. Il progetto definitivo del primo lotto è stato presentato alla Soprintendenza a fine 2025.

La sfida è costruire un Polo di innovazione fortemente connesso alle peculiarità economiche e produttive del territorio, un luogo che sappia fare da attrattore per una rete di stabile di operatori e, allo stesso tempo, sappia interpretare le esigenze concreti di giovani e imprese che potranno utilizzarlo. Tra gli ambiti di possibile specializzazione figurano la logistica e il porto digitale, l’energia e la decarbonizzazione, le tecnologie del mare e subacquee e la manifattura avanzata. Una scelta che permetterebbe di valorizzare le competenze e le vocazioni produttive di Livorno, sviluppando collaborazioni anche con i poli dell’innovazione già attivi nell’area vasta, come quello di Navacchio. Il confronto dovrà coinvolgere Comune, Regione, università, centri di ricerca, imprese, associazioni di categoria, Camera di Commercio e sistema del credito. Un’alleanza necessaria per collegare ricerca e sistema produttivo, ma anche per rafforzare la capacità delle aziende livornesi di crescere e partecipare alle nuove filiere.

Più in generale, due sono le linee guida sul tema dell’economia produttiva. La prima: attrarre nuovi investimenti significa anche creare condizioni concrete perché le imprese scelgano Livorno e decidano di restarci. Tra i fattori determinanti ci sono la disponibilità di aree produttive pronte all’uso, urbanizzate, bonificate e servite dalle reti e dalle infrastrutture energetiche, tempi certi per le autorizzazioni e un interlocutore in grado di accompagnare i progetti. In questo quadro possono avere un ruolo anche gli strumenti già disponibili, dalle semplificazioni della Zona logistica semplificata (Zls), a partire dall’autorizzazione unica, alle misure previste per l’area di crisi industriale complessa. L’obiettivo è far conoscere e utilizzare queste opportunità. Tra i settori su cui puntare ci sono la componentistica, la manutenzione industriale, la logistica a valore aggiunto, le tecnologie per l’energia e per il mare e i servizi digitali alle imprese. Particolare attenzione è riservata alle Pmi, che possono trovare nelle reti d’impresa, nei consorzi e nei contratti di filiera strumenti per aggregare competenze e risorse, innovare e rispondere alle esigenze dei grandi committenti. Il tavolo potrà individuare quali beni e servizi oggi acquistati fuori dal territorio potrebbero essere forniti da aziende locali, rafforzando il legame tra grandi imprese, porto e indotto.

Un altro asse di lavoro riguarda la transizione energetica e digitale, da trasformare in un’occasione di sviluppo per le imprese del territorio. Riconversione degli impianti, elettrificazione delle banchine, efficienza energetica delle aree produttive, comunità energetiche e digitalizzazione della logistica e dei processi industriali possono generare nuove commesse e professionalità. Perché queste opportunità si traducano in lavoro per le aziende locali sarà necessario preparare le filiere, favorendo l’aggregazione tra Pmi e offrendo accompagnamento tecnico. La trasformazione del sistema produttivo dovrà essere accompagnata anche sul piano occupazionale. Le riconversioni industriali non devono tradursi in una perdita di posti di lavoro, ma richiedono strumenti per anticipare i cambiamenti, mappare le competenze nei settori interessati e avviare percorsi di riqualificazione professionale. In questo percorso sarà fondamentale il raccordo tra imprese, sindacati e sistema della formazione, puntando anche ai fondi delle risorse europee e regionali per sostenere i processi. Centrale sarà infine il rapporto tra imprese e formazione. La difficoltà nel reperire profili tecnici e la partenza di molti giovani rappresentano due questioni strettamente connesse. Un’alleanza tra scuole tecniche, Its, università e aziende può costruire percorsi formativi rispondenti ai bisogni reali delle filiere livornesi, attraverso tirocini, apprendistato e dottorati industriali, offrendo ai giovani opportunità concrete per costruire il proprio futuro in città.

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