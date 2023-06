Università e industrie insieme per l’innovazione

Nella sede di Livorno di Confindustria l'incontro con l'ateneo pisano per delineare nuove iniziative comuni

Nell’ambito della convenzione in essere e delle attività di collaborazione con l’Università di Pisa, le imprese associate alla Confindustria di Livorno e Massa Carrara hanno incontrato la nuova squadra di delegati chiamati dal neo rettore Riccardo Zucchi a guidare l’ateneo. I docenti Chiara Galletti con delega alla relazioni industriali, Corrado Priami con delega alla valorizzazione della ricerca e alle nuove iniziative imprenditoriali, Marco Macchia con delega ai rapporti con il territorio, Caterina Rizzo con delega alla formazione continua, e Laura Marcucci con delega all’orientamento hanno illustrato le attività in corso e quelle in programma nell’ambito dell’operatività delle rispettive funzioni, condividendo iniziative comuni con le imprese di Confindustria. Ha dichiarato la professoressa Chiara Galletti: “Queste sono occasioni importanti di incontro tra imprese e accademia, che saranno promossi dalla nuova strategia dell’ateneo di Pisa. Dal dialogo possono nascere opportunità uniche sia per il mondo industriale che per quello della ricerca, stimolando l’innovazione e favorendo la crescita socio-economica e culturale del territorio”. Nuova imprenditorialità e start up, trasferimento tecnologico e supporto brevettuale, attività di formazione, orientamento e organizzazione di careers day con le imprese sono stati i temi affrontati nell’incontro, moderato da Stefano Santalena, consigliere del Presidente degli industriali, Piero Neri. “La collaborazione tra le università e le imprese assume un’importanza strategica per l’innovazione e il trasferimento tecnologico – ha dichiarato Massimiliano Turci, direttore dello stabilimento della multinazionale Baker Hughes di Massa, che ha promosso l’iniziativa odierna nella sua qualità di vicepresidente di Confindustria Livorno Massa Carrara con delega al coordinamento delle Multinazionali e Grandi Imprese -. Lo scambio continuativo di conoscenze tra atenei e imprese e l’attuazione di progetti comuni sono decisivi per l’attrattività delle università, la competitività delle aziende, l’occupabilità dei laureati e la crescita economica e sociale dei territori”.

