Università Telematiche, iscrizioni aperte in Cna

Nuovi corsi triennali e magistrali, tra le novità Ingegneria Biomedica, Beni Culturali, Educazione Infanzia, Nutrizione, IA. Iscrizioni aperte a Pegaso, Mercatorum ed ora anche San Raffaele, non ci sono test di sbarramento

Tantissime novità nei corsi universitari cui è possibile iscriversi a Livorno presso la sede Unipegaso in via Martin Luther King 13, negli uffici Cna. Grazie all’accordo di CNA nazionale con il gruppo Multiversity cui fanno capo gli atenei telematici Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, l’offerta formativa si è ulteriormente ampliata. Tra le novità spiccano ad esempio le triennali in Ingegneria Biomedica, Beni culturali in era digitale, Scienze dell’Educazione e della formazione indirizzo Infanzia, Filosofia ed Etica con indirizzo Etica dell’Intelligenza Artificiale, Scienze Motorie indirizzo Calcio, Scienze Biologiche e Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, anche con l’indirizzo Amministrazione del Calcio. Tra le novità nelle magistrali invece largo spazio agli indirizzi tecnologici e scientifici come Scienze della Nutrizione Umana LM-61, Scienze e Tecniche delle Attività motorie preventive e adattate LM-67 e Ingegneria Informatica e dell’Intelligenza Artificiale Applicata LM-32, ma anche ai nuovi indirizzi di Management e Consulenza Aziendale LM-77. Le iscrizioni sono sempre aperte e non ci sono test di sbarramento. Molte le agevolazioni economiche previste rispetto ai costi base iscrivendosi in CNA. Per avere informazioni, tutoraggio e un orientamento gratuito anche con valutazione delle convalide di esami da carriere universitarie pregresse è possibile prendere appuntamento telefonando allo 0586267550, scrivere a [email protected]. Tutti i titoli conseguiti presso le università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele sono legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

