Vaccinati 108 marittimi della nave da crociera Europa 2

Le operazioni di vaccinazione, eseguite dal personale della Croce Rossa e svoltesi sotto la direzione di Alfredo Andreis, responsabile sanitario della Medov, Agenzia marittima della MS Europa 2, sono iniziate alle 10 e sono terminate in poco meno di tre ore

Sono stati 108 i marittimi della nave da crociera Europa 2 (gruppo Hapag-Lloyd) vaccinati questa mattina grazie alla nuova iniziativa presentata nel porto di Livorno.

Le operazioni di vaccinazione, eseguite dal personale della Croce Rossa e svoltesi sotto la direzione di Alfredo Andreis, responsabile sanitario della Medov, Agenzia marittima della MS Europa 2, sono iniziate alle 10 e sono terminate in poco meno di tre ore. Fondamentale è stato l’apporto dell’USMAF, il cui personale si è occupato del rilascio della certificazione internazionale dell’OMS.

Complessivamente sono stati vaccinati a bordo 85 marittimi, mentre altri 23, con particolari esigenze sanitarie, sono stati accompagnati dalla Misericordia di Montenero al PalaModì dove sono stati accolti e vaccinati dal personale dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Nell’area prospiciente la banchina 75 è stata attrezzata per tutta la durata delle vaccinazioni un’area operativa di sicurezza per la gestione dei transiti da bordo nave all’hub di terra.

Ha espresso soddisfazione l’Assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, che ha parlato di una organizzazione perfetta e di un attento lavoro di squadra che Regione, Azienda USL Toscana nord ovest, USMAF, Polmare, Capitaneria e Port Authority hanno saputo mettere in campo.

“È un momento importante – ha dichiarato – l’obiettivo è quello di far crescere la copertura vaccinale nella popolazione. In Toscana le cose stanno andando bene. Tra coloro che hanno fatto prima dose e quelli che si sono prenotati per la seconda abbiamo raggiunto 2,7 milioni di persone. Sono tra i dati più alti a livello nazionale”.

Bezzini ha inoltre rimarcato come la vaccinazione del personale di bordo della Europa 2 sia una iniziativa che contribuisce ad aumentare la sicurezza per tutta la comunità navigante: “In questo modo aumentiamo la copertura complessiva. La vaccinazione porta un indubbio beneficio ai fini de ridimensionamento del contagio”. Con l’occasione, l’Assessore ha rivolto un appello a tutti i toscani perché anticipino la seconda dose prenotandosi tramite il portale dedicato della Regione Toscana.

Anche la dirigente ambiente e sicurezza dell’Adsp, Cinthia De Luca, ha ricordato l’importanza di un lavoro che le istituzioni hanno saputo svolgere in piena sinergia: “C’è stata una grande collaborazione e professionalità da parte di tutti – ha dichiarato. In una settimana è stata organizzata l’intera operazione. Che ha richiesto uno sforzo organizzativo ed operativo notevole da parte degli enti competenti. Dobbiamo fare il possibile perché tutte le navi da crociera che scaleranno il porto possano fruire della medesima procedura”.

La De Luca ha aggiunto che un’altra nave da crociera ha chiesto informazioni in merito all’attivazione della copertura vaccinale e che presto verranno date nuove notizie in merito.

Per Alfredo Andreis le operazioni di vaccinazione si sono concluse con successo senza alcuna complicazione e senza che tra i vaccinati sia stata segnalata alcuna reazione avversa: “La collaborazione con l’Usl e l’USMAF ha funzionato perfettamente” ha dichiarato il responsabile sanitario della Medov, che ha precisato come le operazioni si siano svolte nel rispetto delle linee guida nazionali sull’attivazione degli hub vaccinali all’interno delle aziende.

La nave Europa 2 con a bordo i marittimi vaccinati riprenderà il largo alle 18 facendo la prossima tappa a Sorrento.