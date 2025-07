Vincoli paesaggistici e sviluppo portuale, Confindustria incontra Salvetti e Giani

Il presidente Alberti: "Nel rappresentare il problema alle istituzioni interessate, proponiamo la nostra collaborazione costruttiva suggerendo una modifica al “Piano di Indirizzo Territoriale” della Regione Toscana del 2015"

Il presidente della sezione terminalisti portuali di Confindustria Toscana Centro e Costa, Roberto Alberti, ha rappresentato al sindaco Salvetti ed al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, le importanti preoccupazioni emerse negli incontri con le aziende associate per gli effetti che si verificheranno in ambito portuale con l’approvazione del Piano Operativo Comunale. “Le aree portuali, con la normativa corrente, sono escluse dalla tutela paesaggistica costiera e comunque soggette a controlli ed autorizzazioni da parte di altri enti primi tra tutti le autorità portuali e marittime – ha dichiarato il presidente Roberto Alberti – La nuova normativa imporrà l’applicazione di vincoli regionali, che andranno a limitare le possibilità di sviluppo portuali, anche nelle aree ricomprese nella zona logistica semplificata (ZLS). Confindustria ovviamente condivide la tutale delle ricchezze paesaggistiche della costa che non sono in contrasto con la deroga fino ad oggi prevista per le aree portuali. La sezione terminalisti portuali – ha concluso Roberto Alberti – ha ritenuto, nel rappresentare il problema alle istituzioni interessate, di proporre la propria collaborazione costruttiva, suggerendo una modifica al “Piano di Indirizzo Territoriale” della Regione Toscana del 2015, che supererebbe il problema”.

