Visita della Console Generale degli Stati Uniti al Porto di Piombino

Ieri mattina la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard, insieme al suo consigliere politico-economico, dott. Michele Comelli, hanno fatto visita al porto di Piombino. L’alta diplomatica è stata accolta presso la sede dell’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino dal dirigente Promozione dell’Autorità di Sistema Portuale, Claudio Capuano, dal Comandante dello scalo portuale piombinese, il Capitano di Corvetta (CP) Alberto Poletti, e dai loro collaboratori. Durante la visita, la Console ha espresso pieno apprezzamento per i numerosi investimenti e gli sforzi compiuti negli anni dall’Autorità di Sistema Portuale per migliorare l’attrattività dello scalo portuale, che oggi non riveste soltanto una funzione di interesse nazionale per la presenza della nave rigassificatrice Italis LNG, ma è anche al centro di un ambizioso progetto di rilancio del polo siderurgico. La mattinata è proseguita con una visita del porto via mare a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto messa a disposizione per l’occasione, durante la quale la Console ha potuto apprezzare le caratteristiche dello scalo piombinese ed essere informata sui suoi sviluppi futuri. Daniela Ballard ha evidenziato come i lavori realizzati finora nell’ambito del Piano Regolatore Portuale abbiano permesso al porto di esprimere tutte le sue potenzialità in una dimensione pienamente operativa, industriale, logistica e infrastrutturale. “Il porto rimane un importante punto di riferimento per i servizi di collegamento con le isole e, soprattutto, per il traffico crocieristico, dato il forte interesse mostrato dai turisti americani per la Toscana del Sud, con l’Isola d’Elba, Saturnia, Monte Argentario, Sovana, Pitigliano e Giannutri, aree che offrono una combinazione vincente di mare, terme e borghi storici”, ha aggiunto la Console.

“Per il porto di Piombino la visita della Console rappresenta motivo di onore e prestigio. È stata restituita, grazie a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, agli operatori portuali e ai Servizi Tecnico Nautici, un’immagine positiva e operativa dell’intero contesto che ha nella sinergia e nella disponibilità al confronto continuo uno dei suoi punti di forza”, ha dichiarato il Comandante Poletti.

“I porti del Sistema dell’Alto Tirreno rappresentano un hub strategico per l’interscambio con gli Stati Uniti. Durante l’incontro è emersa la volontà comune di rafforzare le sinergie esistenti e sviluppare nuove opportunità economiche”, ha dichiarato Claudio Capuano.

