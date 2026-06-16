Vivere il mare senza barriere, al Marina Cala de’ Medici fa tappa il progetto Onda Next

Il porto ospita il catamarano Elianto, che prevede gite inclusive per i ragazzi delle associazioni Holtre, Efesto e Haccompagnami

Il Marina Cala de’ Medici torna ad ospitare Elianto, il catamarano senza barriere architettoniche sul quale vengono organizzate gite in mare inclusive. Fino al 18 giugno il porto turistico è una delle tappe italiane del progetto O.N.D.A. Next, ideato dalla Fondazione Mare Oltre onlus per rendere il mare accessibile a persone con disabilità.

“Si tratta di un progetto in cui crediamo molto – spiega Matteo Italo Ratti, AD del Marina Cala de’ Medici – e siamo felici che anche per l’estate 2026 Elianto sia ormeggiato alle nostre banchine come punto base per organizzare esperienze in mare, coinvolgendo associazioni come Holtre, Efesto e Haccompagnami. Tanto abbiamo fatto per mettere in pratica un valore essenziale come la responsabilità sociale, creando un porto che sia davvero per tutti; penso alle banchine accessibili e in generale a spazi organizzati senza barriere. Proprio attraverso la condivisione di progetti che abbiano un valore per la comunità il porto si integra sempre di più con il territorio”.

L’obiettivo del progetto O.N.D.A (Opportunità di Navigare per le Diverse Abilità), che vede al Cala de’ Medici la presenza di Silvio Nuti (presidente della Fondazione Mare Oltre onlus), è far vivere esperienze di gruppo a persone con disabilità al di fuori di ambienti “protetti”. A bordo di Elianto, infatti, i ragazzi delle associazioni locali non saranno semplici passeggeri; grazie a specifiche attrezzature presenti sul catamarano (passerelle, pedane e servizi igienici accessibili) parteciperanno attivamente all’uscita in mare e potranno fare il bagno al largo.

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