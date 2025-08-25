Weekend da record per i porti di Piombino e Elba

Sono stati ben 90 mila i passeggeri e 28.000 i veicoli che sono transitati dal porto di Piombino tra venerdì e domenica. Gariglio: "Il risultato è stato chiaro ed evidente. Desidero esprimere un profondo ringraziamento ai dipendenti di AdSp e Port Security"

Sono stati ben 90 mila i passeggeri e 28.000 i veicoli che sono transitati dal porto di Piombino tra venerdì e domenica. 54.000 gli arrivi, 36.00 le partenze per l’Isola d’Elba, Sardegna e Corsica. Nella sola giornata di sabato sono arrivati e partiti da e per Piombino oltre 40.000 passeggeri: 23.00 quelli sbarcati, 14.000 quelli imbarcatisi. Le auto al seguito sono state oltre complessivamente 12.000, delle quali 4300 in arrivo e 5500 in partenza per Elba. Le corse dei traghetti tra Sabato e Domenica sono state di 97 arrivi e altrettante partenze. “Sono numeri rilevanti, che evidenziano il ruolo strategico dei porti di Piombino e di quello elbano per le connessioni territoriali” ha affermato il commissario straordinario dell’Adsp, Davide Gariglio. “Che la situazione sui porti Elbani e di Piombino nello scorso week-end sarebbe stata meritevole della massima attenzione era già chiaro a inizio settimana, tanto che gli uffici preposti già a inizio della scorsa settimana avevano provveduto a segnalare l’intenso traffico previsto, sia ai Sindaci dei Comuni di Piombino e Portoferraio e sia alle varie forze di Polizia” ha sottolineato ancora Gariglio, aggiungendo come da tale segnalazione sia scaturito un tavolo tecnico operativo convocato dal Sindaco di Portoferraio, al quale sono state discusse e messe in campo una serie di misure specifiche volte a mitigare i possibili disagi. “Il risultato è stato chiaro ed evidente. Desidero esprimere un profondo ringraziamento ai dipendenti di AdSp e Port Security, che hanno lavorato a pieno ritmo nella tre giorni da bollino nero, gestendo al meglio i flussi di traffico in arrivo e in partenza dal porto. Ringrazio altresì le amministrazioni, le autorità e tutto il cluster portuale per la fattiva collaborazione”.

