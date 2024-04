Zls Toscana, Guerrieri plaude all’approvazione della proposta tecnica da parte della Regione

Il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, esprime viva soddisfazione per l’approvazione da parte della giunta regionale della Proposta tecnica di istituzione di una zona logistica semplificata in Toscana

Il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri, esprime viva soddisfazione per l’approvazione da parte della giunta regionale della Proposta tecnica di istituzione di una zona logistica semplificata in Toscana. “Le modifiche tecniche apportate al testo approvato ad aprile del 2022, così come richiesto dal Consiglio dei Ministri, indicano la determinazione della Regione ad accelerare un iter rimasto in sospeso da tempo” sottolinea il n.1 del porto di Livorno.

Per Guerrieri si tratta dunque di uno step fondamentale verso l’istituzione in Toscana di una Zona logistica semplificata (Zls). Un risultato cui da tempo tendono gli operatori, le associazioni di rappresentanza e tutti i soggetti istituzionali del territorio.

“Fu proprio per affrontare la situazione di stallo che assieme al segretario generale, Matteo Paroli, decidemmo di organizzare a Livorno un convegno sul tema, raccogliendo da parte dalle più alte figure istituzionali impegni ben precisi riguardo al superamento dell’impasse” ricorda il presidente dell’Adsp MTS.

“Devo dire che è grazie allo spirito collaborativo di tutti, di Confindustria Livorno-Massa Carrara, della CCIA della Maremma e del Tirreno, di Confetra, Assiterminal, FISE-Uniport, ANCIP, se oggi siamo a un passo dal raggiungimento dell’obiettivo, a dimostrazione che si può superare ogni difficoltà se uniamo le forze nell’interesse comune” aggiunge Guerrieri.

“A questo punto auspichiamo di arrivare alla firma del decreto istitutivo della ZLS da parte del Governo. La decisione di istituire da tempo una apposita Direzione ed Ufficio Zls testimonia come la nostra Adsp sia di fatto già pienamente operativa e impegnata a fianco delle altre istituzioni e degli operatori per la costruzione di risposte capaci di soddisfare i bisogni de territorio”.

“L’azione coordinata di spinta per la istituzione della ZLS in Toscana ha prodotto già importanti e tangibili risultati” è il commento di Matteo Paroli. “Adesso dobbiamo porci l’obiettivo di dare prosecuzione alle attività già intraprese e porre in essere gli strumenti idonei ad attrarre gli investimenti e gli insediamenti delle imprese. Come AdSP siamo a disposizione di Regione e Ministero per i prossimi passaggi tecnici necessari alla istituzione della ZLS”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©