Prenotazioni aperte al laboratorio di espressione corporea e brunch a base di prodotti naturali

Appuntamento sabato 12 ottobre ore 10.00 alla miniera di Montecatini val di Cecina (Pisa). Un’occasione unica ed imperdibile inserita nel Festival culturale e enogastronomico Degustibus. Prenotazione obbligatoria anticipata entro giovedì 10 ottobre inviando una mail a [email protected] o contattando la segreteria tel.0586/894563

Appuntamento sabato 12 ottobre ore 10.00 alla miniera di Montecatini val di Cecina (Pisa), nella sala Calderai, con un laboratorio di espressione corporea. Un’occasione unica ed imperdibile per sperimentare il piacere del movimento e la presa di coscienza del proprio corpo e dell’ambiente circostante. Saranno svolti esercizi di respirazione, allungamenti e movimenti dolci per un risveglio in un ambiente sereno e consapevole delle nostre energie anche inconsce. L’attività si svolgerà dalle 10 alle 12.30 circa e sarà coordinata da Danilo Righetti, docente di danza contemporanea, attore e coreografo.

Cosa indossare: un abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica. Cosa portare: acqua e tappetino. Chi può partecipare: giovani ed adulti. Non adatto ai bambini. Non sono richieste competenze di base. E’ un’ occasione per imparare a stare bene con noi stessi. Alle ore 12.30 brunch a base di prodotti naturali a cura di Barbara Sozzi dell’azienda agricola “La Solitaria” di Querceto. Barbara è una coltivatrice e con la sua famiglia produce grano da quattro generazioni, seguendo direttamente ogni fase della produzione. Costo del brunch: 12 euro a persona. Prenotazione obbligatoria anticipata entro giovedì 10 ottobre inviando una mail a [email protected] o contattando la segreteria tel.0586/894563.

Condividi:

Riproduzione riservata ©