A Diabetologia un nuovo sistema multimediale di informazione

Donato dai Lions Club Livorno Host e Livorno Porto Mediceo, il nuovo sistema multimediale consentirà di veicolare contenuti informativi aggiornati e accessibili, rafforzando il ruolo del reparto come punto di riferimento non solo clinico e educativo a beneficio dei pazienti e della comunità

Si è svolta questa mattina nel reparto di Diabetologia dell’ospedale di Livorno la presentazione del nuovo Sistema Multimediale di informazione al pubblico dedicato alle tematiche di interesse clinico e generale per le persone con diabete. Il sistema, donato dai Lions Club “Livorno Host” e “Livorno Porto Mediceo”, rappresenta un ulteriore passo concreto nel miglioramento dell’accoglienza, dell’informazione e dell’orientamento degli utenti all’interno della struttura sanitaria. Il nuovo sistema multimediale consentirà di veicolare contenuti informativi aggiornati e accessibili, rafforzando il ruolo del reparto di Diabetologia come punto di riferimento non solo clinico, ma anche educativo, a beneficio dei pazienti e della comunità. L’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra Azienda sanitaria, associazioni di pazienti e realtà del territorio nel costruire risposte efficaci e orientate ai bisogni reali delle persone. Nel corso dell’evento, il direttore del presidio ospedaliero di Livorno, Spartaco Mencaroni, ha espresso apprezzamento per la donazione, sottolineando come “l’attenzione costantemente rivolta dalla cittadinanza e dalle sue associazioni locali alle strutture e ai servizi dell’ospedale rappresenti un valore importante. Questo dono coglie un’esigenza reale e assicura una risposta pratica, capace di migliorare l’esperienza dei cittadini e il dialogo tra struttura e utenza”. Analogo riconoscimento è stato espresso dal direttore della Diabetologia di Livorno, Graziano Di Cianni, che ha evidenziato come “la vicinanza delle associazioni e del mondo del volontariato alle attività sanitarie sia fondamentale. L’attenzione dimostrata verso il nostro reparto si traduce in uno strumento utile e immediato, che risponde a un bisogno concreto di informazione e accompagnamento delle persone con diabete”. A sottolineare il valore del percorso condiviso è intervenuto anche il presidente dell’Associazione Diabetici Area Livornese (Adal), Paolo Mori Ubaldini, che ha ricordato come “questa donazione si inserisca in un cammino costruito insieme negli anni, fatto di collaborazione e di iniziative di promozione e sensibilizzazione sul diabete. Progetti come la storica “Forse non sai che”, giunta alla sedicesima edizione, dimostrano quanto sia importante continuare a investire nella cultura della prevenzione e dell’informazione”. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dell’Azienda USL Toscana nord ovest, i professionisti del reparto e una nutrita delegazione dei consigli direttivi dei due Lions Club, a testimonianza della forte partecipazione e della condivisione degli obiettivi che hanno accompagnato l’iniziativa sin dalle sue fasi iniziali.

