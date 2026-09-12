A Livorno si ricostituisce la sezione dell’Associazione Italiana Donne Medico

Foto di gruppo della sezione livornese dell'associazione. Al centro la Presidente nazionale Maria Concetta Laurentaci

L’AIDM torna a essere presente in città: nella serata di venerdì 11 settembre la nuova sezione livornese si è riunita per rilanciare un’associazione impegnata nella valorizzazione delle donne medico e nella promozione della cultura della salute

Si è finalmente ricostituita la sezione di Livorno dell’AIDM, Associazione Italiana Donne Medico, realtà che riunisce professioniste della medicina con l’obiettivo di valorizzarne il ruolo e promuovere collaborazione, confronto e impegno nel campo sanitario.

La nuova sezione livornese è stata presentata e riunita nella serata di venerdì 11 settembre, segnando così un nuovo inizio per l’associazione sul territorio.

L’AIDM è un’associazione apartitica e aconfessionale e si propone di valorizzare il lavoro delle donne medico, favorendo la collaborazione tra professioniste e creando occasioni di confronto sui principali temi legati alla salute. Tra gli obiettivi anche quello di collaborare con altre associazioni e club service per approfondire i problemi sanitari e contribuire, attraverso iniziative e attività di sensibilizzazione, al miglioramento delle condizioni di vita della collettività.

Un impegno che guarda dunque non soltanto alla professione medica, ma anche al ruolo sociale della medicina e alla necessità di costruire reti tra competenze e realtà diverse.

L’AIDM è inoltre membro della Medical Women’s International Association, organizzazione internazionale che riunisce donne medico di diversi Paesi. L’associazione italiana ne adotta l’emblema, rappresentato dalla figura della dea greca Igea, divinità consacrata fin dall’antichità come protettrice della salute.

A racchiudere lo spirito dell’associazione è il motto “Matris animo curant”, traducibile in data-end=”1882″>“curano con l’animo della madre”: una frase che sottolinea la dimensione umana della professione medica e richiama un’idea della cura fondata non soltanto sulle competenze scientifiche, ma anche sull’ascolto, sull’attenzione e sulla vicinanza alla persona.

La ricostituzione della sezione di Livorno rappresenta così un nuovo punto di partenza per le donne medico del territorio, con l’intenzione di promuovere iniziative, momenti di confronto e attività rivolte alla comunità, rafforzando al tempo stesso il legame con la rete regionale, nazionale e internazionale dell’AIDM.

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