A Stagno apre il Polo della Salute

Il Comune di Collesalvetti, in collaborazione con il New Eos Wellness Club, è lieto di annunciare l’apertura del Polo della Salute a Stagno, in via Marx, 45. Un progetto patrocinato ufficialmente dall’Amministrazione comunale e nato per offrire alla cittadinanza un servizio innovativo di prevenzione, riabilitazione e promozione della salute.

Il Polo della Salute è un centro multidisciplinare altamente specializzato nel recupero funzionale, nella prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici e nello sviluppo della performance fisica. Un team qualificato composto da chinesiologi, posturologi, psicologi e podologi – tra cui il dottor Vincenzo Sudi, il dottor Alessandro Basile, la dottoressa Benedetta Vannozzi e il dottor Tommaso Pozzolini – sarà a disposizione per offrire percorsi personalizzati basati su protocolli scientificamente validati.

La missione del Polo della Salute è restituire alle persone la piena funzionalità, ridurre il dolore e migliorare la qualità della vita attraverso programmi su misura. L’approccio integrato permette di ridurre i tempi di recupero e garantisce comunicazioni trasparenti e aggiornamenti periodici ai medici curanti.

Tra i servizi offerti:

– Valutazione funzionale e posturale avanzata

– Programmi di chinesiologia applicata e rieducazione posturale

-Riabilitazione post-infortunio e post-chirurgica in collaborazione con fisioterapisti e ortopedici

-Allenamento funzionale per adulti e anziani

Inoltre, invitiamo tutti i medici di medicina generale a mettersi in contatto con il Polo della Salute. L’obiettivo è creare una rete di collaborazione efficace per supportare al meglio i pazienti che necessitano di percorsi di riabilitazione, prevenzione e miglioramento della qualità di vita, con report periodici e aggiornamenti personalizzati.

Contatti – Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il Polo della Salute ai numeri 3494992 758 o 3314637375 anche tramite WhatsApp.

Il Polo della Salute vi aspetta per iniziare insieme un percorso di benessere, prevenzione e salute su misura

