Addio a Maria Gabbriella, per oltre 30 anni impiegata nella USL

Maria Gabbriella, nata 81 anni fa al Gabbro nel Comune di Rosignano Marittimo, aveva cominciato il proprio lavoro di amministrativa prima sotto l’ex Inam per poi passare nel 1980 all’Azienda sanitaria livornese

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Maria Gabbriella Simoncini impiegata al servizio della sanità pubblica per oltre 30 anni.

Maria Gabbriella, nata 81 anni fa al Gabbro nel Comune di Rosignano Marittimo, aveva cominciato il proprio lavoro di amministrativa prima sotto l’ex Inam per poi passare nel 1980 all’Azienda sanitaria livornese. Qui aveva prestato la propria opera in vari uffici nella sede legale di Monterotondo concludendo il percorso lavorativo prima all’Ufficio Convenzioni e poi nell’Area Tecnica. Dal 2008 aveva raggiunto la meritata pensione. Ai suoi familiari e in particolare ai fratelli, Ettore e Giancarlo, stimati professionisti della Azienda sanitaria, si legge nel comunicato, le condoglianze da parte di tutti i colleghi che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le doti umane e professionali.

