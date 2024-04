Addio a Sabrina, da oltre 20 anni dipendente della farmacia ospedaliera

Appassionata del suo lavoro, si era distinta durante la pandemia Covid supportando la logistica dell’hub di Livorno con generosità, senza risparmiarsi. I colleghi si stringono addolorati intorno alla famiglia di Sabrina scomparsa a 59 anni

L’Azienda USL Toscana nord ovest, si legge in un comunicato stampa, esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa a 59 anni di Sabrina Compiani, da oltre venti anni in servizio come operatrice di magazzino nella farmacia ospedaliera di Livorno. Appassionata del suo lavoro, Sabrina si era distinta durante la pandemia Covid supportando la logistica dell’hub di Livorno con generosità, senza risparmiarsi. I colleghi della farmacia ed tutto il personale dell’ospedale con cui ha condiviso in questi anni il lavoro quotidiano si stringono addolorati intorno alla famiglia. “Riposa in pace Sabrina”.

