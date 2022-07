Addio ad Antonella, dipendente dell’Azienda sanitaria

Nella foto inviata dalla USL Antonella durante il servizio di volontariato nel Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom Livorno)

I colleghi del distretto di Salviano, dove Antonella lavorava, la ricordano con stima e affetto per la professionalità e generosità che l’aveva portata anche a svolgere servizio di volontariato nel Cisom Livorno

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in un comunicato del 12 luglio, esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Antonella Vivaldi. Antonella, 52 anni, dal 2010 era in servizio nell’Azienda sanitaria di Livorno come amministrativa e, negli ultimi tempi, era impegnata nel lavoro di back office per l’anagrafe al distretto di Salviano dove i colleghi la ricordano con stima e affetto per la professionalità e la grande generosità che l’aveva portata anche a svolgere servizio di volontariato nel Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom Livorno). Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze.

