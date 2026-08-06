Addio al chirurgo Massimo Campana

Foto inviata nel comunicato stampa della Usl

Professionista di grande competenza e umanità ha svolto gran parte della propria attività all'ospedale di Livorno dove ha ricoperto il ruolo di vicario della Chirurgia generale

L’Usl Toscana nord ovest esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Campana, chirurgo classe 1957, di grande competenza e umanità, che per oltre trent’anni ha prestato servizio nella sanità pubblica del territorio, lasciando un segno importante nella crescita della chirurgia generale degli ospedali di Livorno e Piombino. Nel corso della sua lunga carriera il dottor Campana ha svolto gran parte della propria attività all’ospedale di Livorno, dove ha ricoperto il ruolo di vicario della Chirurgia generale. Dal 2011 ha diretto la Chirurgia generale dell’ospedale di Piombino, accompagnandone la crescita fino al pensionamento, avvenuto alla fine del 2020. La Direzione aziendale, le Direzioni ospedaliere di Livorno e Piombino e tutti i professionisti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui il percorso lavorativo ne ricordano con profonda stima le straordinarie qualità professionali, la disponibilità verso i pazienti, il senso del dovere e le doti umane che lo hanno reso un medico apprezzato e un collega sempre disponibile al confronto e alla collaborazione.

Alla famiglia del dottor Massimo Campana giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte dell’intera comunità della Usl Toscana nord ovest.

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