Addio al dottor Cola. “Esempio di bontà e rispetto”

Foto gentilmente fornita da Mario Bueno, che ringraziamo per la disponibilità

Il cordoglio dell'Azienda USL Toscana nord ovest: "Stimato professionista e figura di riferimento per la comunità medica e odontoiatrica di Livorno, ha dedicato la sua vita alla cura e all'assistenza dei pazienti, distinguendosi per la sua competenza, il rigore e l'umanità". Il ricordo di Mario Bueno: "Sei stato un esempio di bontà, di rispetto, di dignità"

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del dottor Marco Cola, stimato professionista e figura di riferimento per la comunità medica e odontoiatrica di Livorno.

Cola, 68 anni, ha dedicato la sua vita alla cura e all’assistenza dei pazienti, distinguendosi per la sua competenza, il rigore e l’umanità. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa nel 1982, ha svolto la sua attività professionale presso gli Spedali Riuniti di Livorno, dove è stato apprezzato da colleghi e pazienti per la sua dedizione e professionalità. Negli ultimi anni si era fortemente impegnato anche con i colleghi del gruppo Pass (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali) per assicurare una specifica assistenza alle persone con disabilità.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, e in particolare i colleghi del gruppo Pass, si uniscono al dolore della moglie Monica, della figlia Martina e di tutti i suoi cari, esprimendo loro la più profonda vicinanza in questo momento di lutto.

Il ricordo dell’amico Mario Bueno – “Non è facile scrivere queste righe, ma sento il bisogno di renderti omaggio per il Marco che sei stato, non solo per me ma per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Non parlo di te come professionista, quello lo sanno in molti. Voglio ricordare il Marco uomo: un amico prezioso, un confidente sincero, una presenza sempre pronta ad ascoltare. Se dovessi scegliere una parola per descriverti, sarebbe ascolto. Una qualità rara, che tu padroneggiavi come pochi. Parlare con te era come aprire una finestra sull’anima: non c’era giudizio, solo comprensione, attenzione, un consiglio mai banale e sempre dato con quella tua profonda umanità. Quante conversazioni, quante confidenze abbiamo condiviso. Mi parlavi della tua famiglia con un amore sconfinato, della tua fede con una sincerità che arrivava al cuore. E i tuoi consigli… preziosi, sempre, perché dettati dalla tua esperienza e dal tuo rispetto verso chiunque ti fosse vicino.

Sei stato un esempio, Marco. Di bontà, di rispetto, di dignità. A volte nei commiati si rischia di diventare stucchevoli, ma con te no. Il rischio, se mai, è di non riuscire a descrivere a pieno la tua grandezza, il tuo spessore umano.

Ci mancherai, Marco. Ma chi ha avuto il privilegio di conoscerti porta con sé un pezzo della tua luce. Ed è un dono che non svanirà mai. Grazie di tutto, amico mio”.

Mario

Condividi:

Riproduzione riservata ©