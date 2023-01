Addio al dottor Gagliardi, per 15 anni primario di Neurochirurgia

Il dottor Rolando Gagliardi nella foto inviata dalla USL Toscana nord ovest

Per 15 anni dal 1997 al 2012 primario della Neurochirurgia dell'ospedale di Livorno. Dal reparto e dalla direzione sanitaria le più sentite condoglianze alla famiglia del dottore

E’ scomparso all’età di 77 anni il dottor Rolando Gagliardi, per 15 anni dal 1997 al 2012 primario della Neurochirurgia dell’ospedale di Livorno. Siciliano di nascita e calabrese di adozione, dopo una breve parentesi in Veneto subito dopo la laurea il dottor Gagliardi ha lavorato fino al 1997 all’ospedale di Careggi al fianco di Mennonna, storico primario dell’ospedale fiorentino, per poi nel 97 approdare a Livorno. Dopo la pensione, nel 2012, si è dedicato alla famiglia e ai nipoti. I colleghi neurochirurghi Caprio, Benvenuti e Serino – tutti e tre insieme a Gagliardi hanno condiviso il percorso professionale che da Careggi li ha portati all’ospedale di Livorno – e tutto il reparto esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia insieme alla direzione sanitaria.

