Addio al dottor Giovanni Niccoli

"Una persona squisita con capacità professionali apprezzate da migliaia e migliaia di livornesi". Benvoluto e apprezzato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo, il dottor Niccoli non si è mai negato a chi gli chiedesse aiuto spesso sacrificando tempo libero e riposo. E' andato in pensione il 1 gennaio 2020 da primario di Gastroenterologia

E’ scomparso all’età di 69 anni Giovanni Niccoli, storico primario della Gastroenterologia dell’ospedale di Livorno. Brillante il suo percorso lavorativo. Laureato in Medicina e Chirurgia all’università di Pisa il 31 ottobre del 1979 e specializzatosi poi nel giugno 1984 in Gastroenterologia, il dottor Niccoli è stato assunto all’ospedale di Livorno nel 1989. Dal 1998 al 2003 è stato responsabile della sezione professionale di endoscopia digestiva del presidio ospedaliero diventando nel 2004 responsabile della struttura semplice di gastroenterologia e del centro unico di endoscopia digestiva dell’Asl 6. Nel novembre 2011 ha vinto il concorso per primario di gastroenterologia ruolo che ricopre fino alla pensione: 1 gennaio 2020. Nel corso della carriera ha presieduto diverse conferenze nazionali e internazionali. Benvoluto e apprezzato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo, non si è mai negato a chi gli chiedesse aiuto spesso sacrificando tempo libero e riposo. “Una persona squisita – lo ricorda un paziente – che univa capacità professionali apprezzate da migliaia e migliaia di livornesi a doti umane che ne hanno fatto una figura di primissimo piano nella sanità livornese”.

