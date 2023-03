Addio al ginecologo Ettore Simoncini, presidente di Insieme per la Vita

Il ginecologo Ettore Simoncini in una foto inviataci dalla Azienda sanitaria che ringraziamo per la disponibilità

E’ scomparso all’età di 68 anni il ginecologo Ettore Simoncini. In pensione dal 2015, Simoncini per 30 anni, dal 1984, ha lavorato nei Consultori Giovani dell’azienda sanitaria, divenendo nel tempo un punto di riferimento per migliaia di donne. Simoncini è stato inoltre referente clinico aziendale dello screening per la prevenzione delle patologie oncologiche dell’apparato genitale femminile. Non solo: è stato uno dei soci fondatori dell’associazione Insieme per la Vita, di cui è stato socio fondatore nel 1985 e di cui era divenuto presidente da alcuni anni dopo la scomparsa del presidente il pediatra Luciano Vizzoni. “Ettore – ricorda il segretario della onlus Gianfranco Grossi – ha dato molto all’associazione dimostrando sempre, con un impegno diretto in tutte le iniziative, entusiasmo e voglia di fare per i bambini meno fortunati con la sua presenza discreta. Non si tirava mai indietro. Un abbraccio grande alla moglie Laura”. “Con Ettore – è il ricordo della direzione aziendale, dei colleghi della Zona Distretto e dell’Area Materno Infantile – perdiamo un valido professionista ma soprattutto un uomo esemplare nei rapporti tenuti sia con gli altri operatori che con le migliaia di donne assistite negli oltre trenta anni di carriera e che in lui hanno trovato un valido punto di riferimento”. I funerali si terranno giovedì 2 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso (piazza della Vittoria, 75 – Livorno). L’azienda Usl Toscana nord ovest esprime il cordoglio per la scomparsa di un grande uomo, prima ancora che grande professionista. Ai familiari e in particolare alla moglie Laura e al fratello Giancarlo, stimato professionista in servizio nel Dipartimento Tecnico della Azienda sanitaria, le condoglianze da parte di tutti i colleghi che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali.

