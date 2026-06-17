Addio allo storico anestesista Massimo Tanteri

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Le figlie: "Grazie babbo per tutto ciò che ci hai donato". Per molti anni Tanteri è stato un punto di riferimento all'interno di Anestesia e Rianimazione. L'Usl: "La sua eredità professionale e umana continuerà a rappresentare un esempio prezioso per tutti noi"

La direzione ospedaliera dell’Usl Toscana nord ovest e tutto il personale dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Tanteri, medico anestesista e già direttore della Rianimazione di Piombino, figura di riferimento per la sanità livornese e professionista che ha dedicato la propria vita alla cura dei pazienti e alla crescita dei servizi assistenziali del territorio. Per molti anni il dottor Tanteri ha rappresentato una presenza fondamentale all’interno di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Livorno, contribuendo con competenza, passione e spirito di innovazione allo sviluppo dell’attività clinica e organizzativa. Il suo impegno professionale ha lasciato un segno importante anche nell’ambito dell’assistenza domiciliare respiratoria, di cui è stato tra i principali promotori e pionieri, consentendo a numerosi pazienti affetti da gravi patologie respiratorie e neurodegenerative di beneficiare di percorsi di cura innovativi e di elevata qualità direttamente nelle proprie abitazioni. Il dottor Tanteri viene ricordato da colleghi e collaboratori non soltanto per le riconosciute capacità professionali, ma anche per le sue straordinarie qualità umane, per la disponibilità verso i pazienti e per l’attenzione dedicata alla formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari. Al ricordo dei colleghi si unisce quello delle figlie, che hanno voluto dedicare al padre un messaggio carico di affetto: “Oggi ricordiamo nostro padre. Era una persona straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. È stato per noi figlie un esempio di bontà, forza e generosità. Con il suo amore premuroso ci ha insegnato valori preziosi che porteremo sempre nel cuore: l’umiltà, il rispetto verso il prossimo e la gentilezza. Ci ha insegnato ad affrontare la vita con coraggio, a essere determinate nelle nostre scelte, a credere in noi stesse e a guardare sempre avanti, senza rimpianti e senza paura. È stato il nostro punto di riferimento, la nostra guida sicura nei momenti difficili e la gioia nei momenti più belli. Grazie babbo per tutto ciò che ci hai donato. Il tuo ricordo resterà per sempre vivo nei nostri cuori”. La Direzione aziendale, la Direzione ospedaliera e il personale della Rianimazione si uniscono al dolore della moglie Maria, delle figlie Silvia e Valeria, della nipote Alyssa e di tutti i familiari, esprimendo le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza in questo momento di grande tristezza. “La sia eredità professionale e umana continuerà a rappresentare un esempio prezioso per tutta la comunità sanitaria”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©