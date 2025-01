“Adesione pressoché totale alla profilassi contro il virus sinciziale”

Il primario di Pediatria Roberto Danieli sulla campagna gratuita avviata il 4 novembre dalla Regione Toscana per proteggere dal virus respiratorio responsabile delle bronchioliti le bambine e i bambini nati tra il 1 aprile 2024 e il 31 marzo 2025

“I neonati immunizzati ad oggi sono 175 (in Toscana quasi 15 mila, ndr). L’adesione alla profilassi è stata pressoché totale”. A dirlo il primario di Pediatria Roberto Danieli, che ringraziamo per la disponibilità, a proposito della campagna gratuita avviata il 4 novembre dalla Regione Toscana per proteggere dal virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti, le bambine e i bambini nati tra il 1 aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Dal 15 ottobre scorso l’immunizzazione per i bambini più grandi era già possibile farla dai pediatri di libera scelta e nei centri nascita per i più fragili. Dal 4 novembre, essendo state distribuire alle Asl le confezioni con i farmaci dal dosaggio più basso utilizzabili sui bambini di meno di cinque chili, è possibile farla anche ai neonati prima della dimissione dall’ospedale. “Quello che viene somministrato è un anticorpo monoclonale e non un vaccino – prosegue Danieli – Per cui non si stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi, ma gli vengono forniti direttamente assicurando così una cosiddetta “profilassi passiva”. Questi anticorpi sono quindi già pronti all’uso e se vengono a contatto con il virus possono neutralizzarlo direttamente. Ciò fa sì che gli effetti collaterali siano minori e limitati a un gonfiore o un rossore a livello locale dove viene effettuata la somministrazione e, ancor più raramente, qualche linea di febbre”.

