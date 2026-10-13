“Adotteremo misure per prevenire simili manovre”
E' successo intorno alle ore 9 del 13 ottobre
Un anziano ha imboccato accidentalmente un’area riservata ai mezzi di soccorso. La direzione ospedaliera valuta l’installazione di dispositivi
Questa mattina, all’interno dell’ospedale, una persona anziana, non avendo interpretato correttamente la segnaletica presente, si legge in un comunicato stampa, è entrata accidentalmente con la propria auto attraverso uno dei varchi coperti situati nei corridoi ospedalieri riservati alle operazioni di discesa dei pazienti barellati dai mezzi di soccorso. L’automobilista è stato prontamente raggiunto dal personale del servizio di sicurezza presente nel perimetro ospedaliero, che lo ha assistito nelle manovre necessarie per spostare il veicolo. Il rapido intervento ha consentito di evitare possibili intralci al regolare svolgimento delle attività sanitarie e al transito dei pedoni. La direzione ospedaliera ha già coinvolto l’Area Tecnica aziendale per valutare e predisporre l’installazione di dispositivi idonei a impedire il ripetersi di situazioni analoghe, rafforzando la sicurezza e la corretta fruibilità degli spazi destinati alle attività di emergenza e soccorso.
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