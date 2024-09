Aggressioni in ospedale, il prefetto incontra medici e infermieri

Il prefetto Giancarlo Dionisi (foto Bellaveglia)

Il prefetto Giancarlo Dionisi intende promuovere un’azione sinergica nel territorio per poter adottare le misure e gli interventi più idonei volti a dissuadere ed a prevenire gli attacchi al personale sanitario

Oggi, giovedì 19 settembre, in prefettura alle 17 il prefetto Giancarlo Dionisi incontrerà il presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dottor Pasquale Cognetta, e il Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, dottor Lorenzo Taddeucci. Le tematiche all’ordine del giorno saranno gli episodi di aggressioni sia verbali che fisiche accaduti all’interno degli ospedali.

Desidero iniziare una collaborazione con i referenti delle professioni sanitarie al fine di costruire percorsi condivisi per scongiurare ogni e qualunque danno a chi esercita la professione sanitaria – rende noto tramite una nota stampa il prefetto Dionisi – La reciproca vicinanza consentirà di comprendere quelle forme di disagio profondo e di porre in essere azioni mirate alla tutela del delicato lavoro d i medici e infermieri che svolgono una importante funzione nella società, la tutela della salute, diritto fondamentale. Voglio perciò ascoltare la voce dei Presidenti degli Ordini professionali per poter comprendere quali siano gli approcci più utili al loro lavoro".

