Ail Livorno lancia il servizio di estetica onco-ematologica

Trattamenti gratuiti per pazienti ematologici e oncologici: “Il tempo della malattia è un tempo di vita”. Per accedere al servizio rivolgersi alla sede in piazza Damiano Chiesa, 41

di Giacomo Niccolini

Un nuovo tassello per mettere davvero la persona al centro del percorso di cura. È stato presentato nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale il nuovo Servizio di Estetica Onco-Ematologica di AIL Livorno, un progetto gratuito dedicato ai pazienti affetti da patologie ematologiche e oncologiche, nato con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico e la qualità della vita durante le terapie.

A introdurre la conferenza stampa è stato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, che ha sottolineato il ruolo ormai imprescindibile svolto da AIL sul territorio.

“AIL non è soltanto una delle realtà più significative del volontariato livornese, ma è diventata un vero pezzo di servizio pubblico”, ha affermato Raspanti, ricordando come l’associazione affianchi quotidianamente il reparto di Ematologia dell’ospedale di Livorno, contribuendo a garantire servizi e qualità dell’assistenza.

L’assessore ha poi evidenziato l’importanza di un approccio che vada oltre la semplice prestazione sanitaria. “Quando una persona entra nel mondo della malattia, soprattutto in presenza di percorsi lunghi e dall’esito incerto, la sola prestazione non basta. Occorre accompagnare la persona, umanizzare le cure e vedere la persona oltre la malattia”, ha spiegato.

A illustrare il significato del nuovo servizio è stato il presidente di AIL Livorno Andrea Leonardi, che ha ricordato come la diagnosi di una leucemia, di un linfoma o di un mieloma rappresenti spesso uno spartiacque nella vita dei pazienti.

“Oggi molte di queste patologie si curano e in tanti casi diventano croniche. Per questo dobbiamo occuparci non solo della malattia, ma anche della persona e dei suoi desideri”, ha detto Leonardi. “Se una donna al mattino riesce a guardarsi allo specchio e a sentirsi meglio grazie a una crema o a un trucco, perché durante le terapie dovrebbe rinunciare a questo benessere?”.

Secondo il presidente AIL, il miglioramento del benessere personale può contribuire anche a vivere con maggiore serenità il percorso terapeutico, con benefici che si riflettono sull’intero nucleo familiare.

Come funziona il servizio – A spiegare nel dettaglio il progetto è stata Tina Stanchi, professionista formata attraverso l’associazione APEO – Associazione Professionale di Estetica Oncologica, nata nel 2014 anche grazie all’impulso del professor Umberto Veronesi.

Le professioniste coinvolte hanno seguito un percorso specialistico di 120 ore con medici, oncologi, dermatologi e fisioterapisti, acquisendo competenze specifiche per affrontare le problematiche cutanee e ungueali legate alle terapie oncologiche.

Il servizio prevede consulenze personalizzate e trattamenti dedicati alle tossicità provocate dalla chemioterapia, come quelle che interessano pelle, mani, piedi e unghie, attraverso protocolli studiati appositamente per i pazienti oncologici.

Dove e come accedere – Il servizio sarà svolto gratuitamente nella sede di AIL Livorno, in piazza Damiano Chiesa 41 (numero di telefono: 0586-89.22.95 oppure [email protected]) e sarà accessibile sia attraverso la segnalazione dei medici e degli infermieri dei reparti interessati, sia contattando direttamente la segreteria dell’associazione. Gli uffici AIL sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Una volta raccolte le richieste, saranno le professioniste a organizzare gli appuntamenti.

“Grazie alla generosità dei livornesi possiamo restituire alla città servizi come questo”, ha concluso Leonardi, ricordando che l’iniziativa è sostenuta dalle donazioni raccolte dall’associazione. Il messaggio che AIL Livorno vuole lanciare è chiaro: “Il tempo della malattia è un tempo di vita”. Ed è proprio da questa convinzione che nasce un servizio pensato per aiutare i pazienti a non perdere la propria identità, la propria dignità e il proprio benessere durante il percorso di cura.

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