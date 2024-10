Al padiglione 5 un ospedale di comunità da 40 posti letto

Visita del presidente Giani insieme al sindaco al cantiere dove sono in corso i lavori (11 milioni di investimento): "Si fa il nuovo ospedale e non si pensa al vecchio? Questa è la risposta che non è così. Per la Regione Livorno rappresenta un modello di sanità". Oltre a Salvetti e Giani, all’incontro erano presenti la direttrice dell'Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, la direttrice Zona distretto livornese Cinzia Porrà e il consigliere regionale Francesco Gazzetti. La nuova struttura dovrebbe entrare in funzione nel marzo 2026. Saranno 40 posti a intensità intermedia per pazienti in dimissione dall'ospedale che non possono andare subito a casa

Il presidente Giani ha visitato stamattina insieme al sindaco Salvetti i lavori del nuovo ospedale di comunità al padiglione 5 che dovrebbe entrare in funzione da marzo 2026. Oltre a Salvetti e Giani, all’incontro erano presenti la direttrice dell’Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, la direttrice Zona distretto livornese Cinzia Porrà e il consigliere regionale Francesco Gazzetti. “In questa struttura sono in corso due interventi per un totale di 11 milioni di investimento finanziati dal Pnrr – spiega Casani – 5,5 milioni per il consolidamento anti sismico propedeutico agli altri 5,5 milioni che serviranno per realizzare l’ospedale di comunità vero e proprio da 40 posti letto a intensità intermedia per pazienti in dimissione dall’ospedale che non possono andare subito a casa o pazienti segnalati dal medico di famiglia che non possono stare a casa, dove lavoreranno principalmente infermieri e quindi questo significherà anche nuovo personale. Un grande investimenti che migliorerà la sanità del territorio. E poi c’è l’investimento sul nuovo ospedale, qui siamo alla progettazione definitiva, e ci sono 13 milioni circa aggiuntivi stanziati per riqualificare le strutture sanitarie esistenti”. Giani: “Si fa il nuovo e non si pensa al vecchio? Questa è la risposta che non è così. Anzi. E per la Regione Livorno rappresenta un modello di sanità. Mettendo tutto assieme, infatti, parliamo complessivamente su Livorno di 5 case di comunità, 2 ospedali di comunità e il nuovo ospedale che verrà. Un ringraziamento al sindaco Salvetti, alla direttrice Casani e al consigliere Gazzetti per il suo ruolo infaticabile di “ponte” tra la Regione e il territorio”. Prosegue Salvetti: “Ok il nuovo ospedale in via della Meridiana, ma ora? È stata la domanda di Ersilia, signora sulla novantina incontrata per caso in questi giorni. Ecco, questa è la risposta più concreta e emblematica che mi sento di dare a lei e a tutti i cittadini. Come ha detto il governatore l’attenzione è massima su tutti i livelli assistenziali attuali e futuri”. Al piano terra dell’edificio ci sarà l’attività ambulatoriale; al 2 e 3 piano i 40 letti.

