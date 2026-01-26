Al via da oggi le prenotazioni per le visite gratuite di Progetto Tiroide a Livorno

Le visite si terranno il 2 e 5 febbraio presso Studi medici Cipriani in Scali Manzoni 31 a Livorno. Le prenotazioni online sono partite il 26 gennaio, dalle ore 10. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/prevenzione/. Le visite sono riservate ai cittadini di Livorno e Provincia.

E’ già ripartito con il nuovo anno, anche in Toscana, il prezioso programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT e fra le prime mete del 2026 ci sarà proprio Livorno.

Grazie al prezioso impegno dei Volontari del Charity Shop ANT di Via Garibaldi 52, da anni ormai Fondazione ANT è presente nel territorio labronico con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’ assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con campagne di prevenzione oncologica gratuita.

Dopo le giornate di Progetto melanoma di gennaio, a febbraio sarà la volta di 2 giornate di visite di Progetto Tiroide, rivolte ad altri 48 pazienti di Livorno e Provincia.

Con questo progetto saranno a disposizione visite ecografiche gratuite, che hanno l’obiettivo di individuare eventuali noduli sospetti che necessitino di ulteriori approfondimenti diagnostici, per la prevenzione dei tumori della tiroide Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno.

Le prenotazioni online sono partite oggi, 26 gennaio, dalle ore 10. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/prevenzione/. Le visite sono riservate ai cittadini di Livorno e Provincia.

I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT sono attivi in Toscana ormai dal 2007 – ha detto Simone Martini, Delegato ANT Firenze –Negli anni abbiamo potuto portare ai cittadini dell’area livornese numerose visite di prevenzione attraverso i Progetti Tiroide e Melanoma. L’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei nostri partners, dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono ANT con le loro donazioni e dei Volontari che si impegnano nelle attività della nostra Fondazione.

Le associazioni come Fondazione ANT svolgono un ruolo fondamentale per la sensibilizzazione della popolazione rispetto ai temi della ricerca e della prevenzione – ha dichiarato Andrea Raspanti, Assessore al Sociale del Comune di Livorno – Come Amministrazione Comunale siamo contenti di poter sostenere questo impegno.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2025, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT oltre 3000 pazienti.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

