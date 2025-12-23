Al via dal 24 dicembre il servizio di teleconsulto pediatrico

Il consulto sarà richiesto dal medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) tramite la centrale regionale centrale che provvederà a mettere in contatto il medico con un pediatra della rete pediatrica ospedaliera della Usl Toscana nord ovest

A partire da domani, mercoledì 24 dicembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest attiverà, in via sperimentale, un servizio di consulto telefonico pediatrico a supporto dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica). L’iniziativa nasce per migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza nella gestione dei piccoli pazienti nei giorni festivi.

Quando sarà attivo il servizio? Nei giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi, dalle 08:00 alle 24:00.

Come funziona? Il consulto sarà richiesto dal medico di continuità assistenziale tramite la centrale di servizio regionale. La centrale provvederà a mettere in contatto il medico con un pediatra della rete pediatrica ospedaliera dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

A chi è rivolto? Il servizio è pensato per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, ogni volta che il medico ritenga utile un confronto con lo specialista pediatra, ad esempio su specifiche patologie pediatriche o sull’uso dei farmaci in pediatria.

Durata della sperimentazione Il progetto fa parte di un’iniziativa regionale che sarà attiva per sei mesi. Durante questo periodo il servizio sarà costantemente monitorato attraverso: il numero di teleconsulti effettuati; gli esiti clinici; la riduzione degli accessi pediatrici al pronto soccorso.

