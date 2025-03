Alessia Benni nuovo medico di famiglia

Ringraziamo la dottoressa Alessia Benni per la disponibilità

Alessia Benni, livornese, 39 anni (40 a luglio), nuovo medico di famiglia. Laureata in Medicina e Chirurgia con 110 e lode, ha svolto sostituzioni nel Pisano e nel Livornese e in continuità assistenziale a Collesalvetti, San Vincenzo e Venturina. Entrerà in servizio da giovedì 3 aprile negli studi Carducci Medical Group, sopra la Farmacia Farneti, con studio secondario in via Puini a Marilia. “La possibilità di prendersi cura del paziente a 360 gradi e la varietà di approcci dal punto di vista clinico sono i due aspetti che mi hanno spinto a intraprendere questa professione”. Nel dare la notizia stamattina della convenzione con la dottoressa Benni, la Usl Toscana nord ovest ricorda che per effettuare la scelta del medico è consigliabile seguire le procedure online come i siti web https://cambiomedico.sanita.toscana.it/ e Open Toscana; la App Toscana Salute; il Totem PuntoSi; oppure inviando una richiesta per mail o utilizzando il modulo on-line.

Condividi:

Riproduzione riservata ©