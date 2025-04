Alice nasce con la camicia, parto eccezionale a Ostetricia

Ringraziamo i genitori Matteo e Silvia per la disponibilità, nella seconda foto Matilde con la sorellina Alice

“È stata una emozione bellissima, l’ho visto in diretta. Ringraziamo tutto il reparto per lo splendido lavoro”. A parlare è Matteo, 34 anni, che ringraziamo per la disponibilità, commentando la nascita “con la camicia” della secondogenita Alice avvenuta all’ospedale di Livorno il 2 aprile alle 7.06. Un parto eccezionale durante il quale il nascituro o la nascitura viene alla luce all’interno del sacco amniotico, (la cosiddetta “camicia”), senza cioè la rottura delle acque. “Ho letto che parliamo di un evento molto raro, un caso su 80mila”. Congratulazioni a mamma Silvia, 33 anni, e alla neonata con la camicia Alice, sorellina della primogenita Matilde. Hanno dato il proprio contributo le ostetriche Carlotta Errico (che ha assistito al parto), Daiana Calloni (seconda ostetrica); l’oss di sala parto Donatella Bartolini; la ginecologa Ilaria Guiggi; il pediatra Matteo Botti; l’ostetrica del nido, che ha fatto assistenza al neonato, Barbara Salvucci; le ostetriche che hanno seguito il travaglio Marzia Marinari e Arianna Bernardini; le ostetriche di reparto Paola Tognetti e Silvia Del Re. Soddisfazione è stata espressa dal primario di Ostetricia e Ginecologia Sergio Abate, che ringraziamo per la disponibilità: “Cerchiamo sempre di salvaguardate la fisiologia del parto e di mettere la mamma nelle condizioni ambientali migliori perché possa trovarsi a proprio agio assecondandone i tempi e le modalità”.

