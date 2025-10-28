Annie e Eva sono tornati a Pediatria

Il primario Danieli: "E' una iniziativa con la quale cerchiamo di umanizzare il reparto"

Annie e Eva, i cani-bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio (Sics) Toscana specificatamente addestrati anche per questo tipo di attività, sono tornati a Pediatria. Ad accoglierli il primario Roberto Danieli e la responsabile dell’iniziativa Eleonora Dati. Accompagnati dai loro conduttori, le due golden retriever hanno visitato i piccoli pazienti regalando loro qualche minuto di spensieratezza. Si è trattato della prima visita dopo la pausa estiva. Le visite, di circa 2 ore ciascuna, proseguiranno due volte al mese e solitamente verranno effettuate di martedì. “Il ricovero è un momento di disagio – spiega Danieli – la presenza degli animali di affezione “umanizza” il reparto e contribuisce senz’altro a rendere la permanenza in ospedale dei nostri piccoli pazienti un po’ più piacevole. Non parliamo di una vera e propria Pet Therapy ma di momenti di svago. Noi, così come i bambini e le bambine, siamo felici di poter ospitare Annie e Eva”. L’iniziativa, denominata Tuffo in corsia e avviata nel 2024, ha permesso alla Pediatria livornese di ottenere la medaglia al valore cinofilo dalla Regione Toscana.

