Apre l’ambulatorio Obesità nella Casa della Salute di via del Mare

Il primario Di Cianni: "Abbiamo deciso di aprirlo qui per andare incontro ai cittadini e rispondere agli inviti, arrivati a livello regionale e nazionale, di “far uscire” i servizi dagli ospedali e portarli direttamente sul territorio"

Apre nella Casa della Salute di via del Mare a Livorno l’ambulatorio specialistico per le obesità organizzato, su proposta della Direzione di Zona Distretto, dal reparto di Diabetologia diretto da Graziano Di Cianni. “Il nuovo servizio – spiega il primario Di Cianni – risponde alle esigenze di monitoraggio e prevenzione delle complicanze espresse dalla quasi totalità dei pazienti diabetici. Abbiamo deciso di aprirlo nella Casa della Salute di recente inaugurazione proprio per andare incontro ai cittadini e rispondere così agli inviti, arrivati a livello regionale e nazionale anche tramite il PNRR, di “far uscire” i servizi dagli ospedali e portarli direttamente sul territorio. Per accedere sarà necessario prenotare tramite Cup con prescrizione del medico di famiglia un appuntamento per visita diabetologica per obesità. Le agende sono già aperte e verrà così fissata una prima visita. Dopo l’inquadramento iniziale comincerà un percorso multidisciplinare realizzato grazie alla presenza di molteplici professionalità tra le quali, oltre al medico diabetologo, anche il dietista, l’endocrinologo, il medico dello sport, personale infermieristico. Ciascuno, secondo l’aspetto di propria competenza, fornirà un supporto al percorso di gestione del paziente obeso. L’interno dell’ambulatorio sarà attrezzato anche grazie a donazioni di strumenti da parte di nostri storici sostenitori che ci permetteranno di elevare la qualità del servizio offerto”.

“L’apertura dell’Ambulatorio Obesità – dice Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese – rappresenta un ulteriore tassello nel quadro dell’offerta specialistica assicurata all’interno dei nostri servizi territoriali. In questo modo stiamo configurando e dando corpo alla prima Casa della Salute Livornese che, insieme alle altre che troveranno realizzazione entro il 2026, contribuiranno alla riorganizzazione della sanità territoriale, quali snodo essenziale nell’accesso alle prestazioni. Ad oggi sono attivi oltre ai servizi di base come il centro prelievi e il Cup, anche l’attività consultoriale, il Punto Insieme, l’infermieristica di famiglia e di comunità, ma possiamo anticipare che stiamo lavorando all’introduzione di altre specialistiche ambulatoriali finalizzate ad offrire percorsi struttturati di presa in carico dell’utenza, soprattutto nell’ambito della cronicità, che avremo il piacere di presentare appena disponibili”.

