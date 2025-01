Asl in lutto per la scomparsa della dottoressa Annalisa Bani

Foto inviata nel comunicato stampa dell'Usl Toscana nord ovest

Annalisa, originaria di Livorno, dal 2017 viveva e lavorava in Valle del Serchio ed era la coordinatrice aziendale dei gruppi operativi adulti dedicati a persone con disturbo dello spettro dell'autismo (Dsa).

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in particolare tramite il suo dipartimento di Salute mentale, esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa della dottoressa Annalisa Bani, 50 anni, psichiatria in servizio nella struttura di Salute mentale della Valle del Serchio e assegnata al Dipartimento di Salute mentale.

Annalisa, originaria di Livorno, dal 2017 viveva e lavorava in Valle del Serchio ed era la coordinatrice aziendale dei gruppi operativi adulti dedicati a persone con disturbo dello spettro dell’autismo (Dsa) e coordinatrice del gruppo operativo dedicato a persone adulte affette da questo disturbo in Valle del Serchio. In questo ruolo collaborava per la realizzazione dei progetti regionali e ministeriali con competenza ed entusiasmo. Recentemente era stata rafforzata la rete dei servizi di prossimità dedicati alla disabilità, con ulteriori attività ambulatoriali specificatamente rivolte a pazienti adulti affetti da disturbi dello spettro dell’autismo e proprio la dottoressa Bani aveva gestito questo percorso.

I colleghi e le colleghe esprimono il loro dolore per questo drammatico lutto che colpisce la Valle del Serchio e tutta l’Azienda.

Annalisa è ricordata da tutti con affetto per la sua professionalità, ma anche per una sensibilità non comune, unita a una straordinaria disponibilità nei confronti di pazienti e colleghi. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita sia umana che professionale per il Dipartimento di Salute mentale: verrà a mancare quella grande onda di entusiasmo che caratterizzava Annalisa e che contaminava tutto il gruppo.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, la direzione sanitaria ospedaliera, quella della Zona distretto della Valle del Serchio, tutto il dipartimento di Salute mentale e in particolare i colleghi e le colleghe di Annalisa si stringono dunque commossi alla famiglia.

