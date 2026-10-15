Attenzione ai falsi Sms sulle prenotazioni sanitarie

Sms sospetti che si spacciano per il Centro Unico Prenotazioni invitano a richiamare numeri telefonici per presunte urgenze sanitarie. L’Azienda Usl Toscana nord ovest mette in guardia i cittadini: non richiamare i numeri indicati e non fornire dati personali

L’Azienda Usl Toscana nord ovest informa che diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto sul proprio cellulare degli Sms sospetti che invitano a contattare un numero telefonico per ricevere informazioni urgenti relative a una prenotazione sanitaria.

I messaggi, riportano diciture come “Centro Unico Primario” o “Centro Unico Polivalente”, cercando di trarre in inganno gli utenti per far loro credere che il messaggio arrivi dal Centro Unico Prenotazioni (CUP).

In diversi casi, gli utenti che hanno richiamato il numero indicato hanno riferito di essere stati messi in attesa per lunghi periodi da operatori sconosciuti.

Dalle informazioni disponibili emerge che tali messaggi potrebbero configurarsi come tentativi di truffa realizzata tramite Sms che può avere l’obiettivo di sottrarre dati personali o generare costi telefonici a carico dell’utente.

L’Azienda USL Toscana nord ovest precisa che non invia messaggi con numeri da ricontattare per prestazioni urgenti. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione ai messaggi ricevuti e a non contattare i numeri indicati negli Sms sospetti.

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