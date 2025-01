Baldassare Ferro, 43 anni, sarà il nuovo primario di Rianimazione

Prende il posto del dottor Paolo Roncucci nel ruolo di primario di Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica il dottor Baldassare Ferro, 43 anni. Nato a Salemi (Trapani), dal 1 luglio 2014 in servizio all’ospedale di Livorno e dal 2022 referente della Neurorianimazione Clinica, Ferro dal 1 agosto 2024 era il direttore facente funzione del reparto e a seguito di delibera aziendale del 9 gennaio 2025 seguirà la nomina di primario nelle prossime settimane. “Ringrazio la direzione aziendale nella persona della dottoressa Casani per la nomina – commenta Ferro, che ringraziamo per la disponibilità – Eredito il grandissimo lavoro di Paolo Roncucci. Paolo è stato un mentore e un maestro e sarà sempre un grandissimo consigliere. Ha portato il reparto ad un livello di eccellenza riconosciuto a livello regionale che sarà difficile migliorare. Sarà quindi per me un onore e una grandissima responsabilità cercare di portare avanti il suo lavoro nella continuità, avendo la fortuna di poter contare su un gruppo di lavoro che conosco e apprezzo dal punto di vista professionale e umano. Il lavoro consisterà nel garantire le specialistiche chirurgiche facendo in modo che tutti i reparti che presentano pazienti con particolari criticità abbiano assistenza nelle situazioni di alterazione dei parametri vitali, ponendo al tempo stesso grandissima attenzione all’assistenza domiciliare”.

