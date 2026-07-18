Bambino nasce in casa nella notte tra le mani dei soccorritori

Ringraziamo Lucia (al centro), Erasmo e Silvia per la disponibilità

"Un'emozione grandissima che mi rimarrà nel cuore. Con l'ultima spinta è nato davanti a me, l'ho raccolto tra le mie mani e l'ho consegnato alla mamma". La caposquadra Lucia racconta i momenti vissuti stanotte. Un intervento che difficilmente lei, Erasmo e Silvia dimenticheranno

Un intervento che difficilmente dimenticheranno. Alle 3.25 circa di stanotte un bambino è nato nella propria abitazione assistito dalla squadra della Croce Rossa Italiana formata da Lucia, la caposquadra, Erasmo e Silvia. Ad accompagnare il piccolo alla nascita è stata la caposquadra. “Quando siamo arrivati a domicilio – racconta Lucia, che ringraziamo per la disponibilità – mentre stavo salendo le scale il marito mi è venuto incontro urlando: “Correte, correte, vedo la testa“. Mi sono precipitata su per una decina di scalini e ho fatto appena in tempo a mettermi davanti alla donna: la testa in effetti era già fuori. Con l’ultima spinta è nato proprio davanti a me, l’ho raccolto tra le mie mani e l’ho consegnato alla mamma. È stato un momento di una tenerezza incredibile”. La mamma era sdraiata a terra, il travaglio era ormai alle battute finali e le contrazioni si susseguivano a distanza di meno di cinque minuti. “Il marito era al telefono con la centrale operativa che stava monitorando la situazione e quando l’operatore del 112 ha capito in diretta che il parto era avvenuto ha subito mandato l’automedica. Stavolta quella procedura, che tante volte avevo sentito raccontare a voce, l’ho vissuta in prima persona”, prosegue Lucia. “Dal 2014 non mi era mai capitato di intervenire su un parto.. L’emozione è stata grandissima, per me e per tutta la squadra. Io ho due figli, entrambi nati con parto naturale, e in quei minuti ho rivissuto i miei momenti insieme a lei. È qualcosa che mi rimarrà nel cuore”. Nel frattempo sul posto è arrivata la dottoressa Denise del 118, che ha completato l’assistenza sanitaria e disposto il trasferimento in ospedale di mamma e bambino, entrambi in buone condizioni, dove sono stati presi in cura dal reparto di Ostetricia. “A fine turno Denise ci ha fatto personalmente i complimenti inviandomi un messaggio e poi ha fatto lo stesso telefonando al nostro presidente Giacomo Artaldi”.

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