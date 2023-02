Banco Farmaceutico, Livorno e provincia donano 7657 confezioni di farmaci alle famiglie bisognose

Livorno e la provincia dimostrano ancora una volta grande generosità donando 7657 confezioni di farmaci pari ad un valore di 57.995 euro a circa 2000 ospiti di realtà assistenziali

Si temeva che il caro vita e due anni di pandemia avrebbero fiaccato la spinta solidale degli italiani; in realtà non è stato così. In occasione della 23^ Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (7-13 febbraio) istituita per donare medicinali a chi non se li può permettere, sono state donate in tutta Italia 598 mila confezioni di medicinali (pari ad un valore superiore a 4,9 milioni di euro) che aiuteranno almeno 400 mila persone in condizioni di povertà sanitaria. Livorno non è stata da meno in questa iniziativa solidale a vantaggio delle famiglie bisognose e dimostrando anche in questo caso la sua grande generosità ha donato 7657 confezioni di farmaci pari ad un valore di 57.995 euro. Un numero considerevole di farmaci, superiore anche agli anni passati, che aiuteranno circa 2000 ospiti di realtà assistenziali. Si ricorda infatti che i farmaci raccolti in 46 farmacie (tra Livorno e Provincia) sono stati consegnati ad enti assistenziali locali per la loro distribuzione. Tutto è stato reso possibile grazie ai tanti soggetti che hanno concorso all’iniziativa. Primi fra tutti i donatori che sono andati in farmacia , magari appositamente, per aiutare chi è più sfortunato di loro. I farmacisti, che hanno ospitato il gesto e ne hanno garantito con la propria professionalità il corretto svolgimento; i volontari che hanno donato il proprio tempo, e tutte le realtà socio assistenziali convenzionate con la Giornata che aiutano ogni giorno concretamente le famiglie in difficoltà.

Si ricorda che il Banco Farmaceutico (Fondazione onlus) oltre ad organizzare ogni anno la Giornata del Farmaco è impegnato in numerose missioni ed emergenze umanitarie (es in Ucraina) e di recente ha ricevuto da diverse istituzioni ed organizzazioni internazionali richieste di farmaci per la popolazione colpita dal terremoto in Siria e in Turchia.

