Biblioteca umana, incontri e letture per la Settimana Mondiale dell’Allattamento

Il motto di quest'anno è “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi”. Dal 1 al 7 ottobre le famiglie avranno l'opportunità di accedere a consulenze gratuite e incontrare i professionisti per avere consigli e suggerimenti

Sensibilizzazione alla sicurezza nel primo anno di vita, biblioteca umana sulle esperienza dell’allattamento, inviti alla lettura ai bambini e sostegno alla maternità per le comunità straniere. Sono solo alcune delle iniziative in programma nella Zona Livornese in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento in programma tra il 1 e il 7 ottobre che per questa edizione ha scelto il motto “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360 gradi” per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali. L’iniziativa, promossa dal Movimento allattamento materno italiano, intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno per la salute e il benessere di madri e bambini, coinvolgendo istituzioni sanitarie, associazioni e famiglie. L’allattamento al seno è una delle pratiche più efficaci per garantire ai neonati una crescita ottimale, proteggendoli da malattie comuni come infezioni respiratorie e gastrointestinali, e contribuendo allo sviluppo del loro sistema immunitario. Inoltre, favorisce un legame profondo tra madre e bambino, con effetti positivi anche sul benessere emotivo. Anche per le mamme che per motivi medici non possono allattare al seno, è fondamentale mantenere il sostegno ed il supporto alla diade madre-neonato attraverso uno specifico counselling, al fine di promuovere la salute di genere.

Durante la settimana, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno organizzati numerosi eventi, incontri informativi e di sostegno all’allattamento. Le famiglie avranno l’opportunità di accedere a consulenze gratuite e incontrare i professionisti per avere consigli e suggerimenti.

Questo l’elenco completo degli eventi della Zona Livornese.

1 ottobre 2024

15.30 – 17 Consultorio SUD – Via del mare

“Primo anno di sicurezza”

Incontro informativo educativo sulla prevenzione dei incidenti domestici nei bambini durante il primo anno di vita

2 ottobre 2024

11 – 12 Consultorio CENTRO – Padiglione 7 Ospedale di Livorno

“Nati Per Leggere”

Diffusione del programma di promozione lettura in età precoce

15.30 – 18 Consultorio EST – Via Peppino Impastato

“Allattamento, un capitolo di vita”

Dialoghi tra persone sull’allattamento. La Biblioteca Umana è un progetto in cui le persone condividono le loro storie personali come “libri viventi”, promuovendo il dialogo e l’inclusione.

3 ottobre 2024

11 – 12 Consultorio EST – Via Peppino Impastato

“Nati Per Leggere”

Diffusione del programma di promozione lettura in età precoce

11 – 12 Consultorio NORD – Via della fiera di Sant’Antonino

“Nati Per Leggere”

Diffusione del programma di promozione lettura in età precoce

4 ottobre 2024

11 – 12 Consultorio SUD – Via del mare

“Nati Per Leggere”

Diffusione del programma di promozione lettura in età precoce

7 ottobre 2024

11 – 12 Consultorio di Collesalvetti

“Nati Per Leggere”

Diffusione del programma di promozione lettura in età precoce

17 – 18.30 Piazza Garibaldi

Incontro con le comunità straniere

Incontro di sostegno allattamento, con particolare attenzione rivolta ai supporti psicosociali, alla prevenzione ed educazione sanitaria.

