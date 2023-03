Camminate di quartiere, parte un nuovo gruppo alle Sorgenti

Il nuovo gruppo si aggiunge a quelli dei quartieri San Jacopo, Ardenza, Fabbricotti, Coteto, La Leccia e Scopaia

Sarà le Sorgenti la prossima zona ad aderire al progetto “Camminate di quartiere” organizzato dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Gli appuntamenti settimanali sono fissati il martedì e il venerdì mattina con partenza davanti alla chiesa di San Matteo in Via Provinciale Pisana e itinerario organizzato dalla walking leader Lorena (Cell. 320-9412542). “Il nuovo gruppo si aggiunge a quelli dei quartieri San Jacopo, Ardenza, Fabbricotti, Coteto, La Leccia e Scopaia partiti nei mesi scorsi – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport di Livorno – e a quelli avviati con la collaborazione di Croce Rossa Italiana e Auser. Altri gruppi sono stati avviati in tutta la provincia livornese come a Cecina, San Vincenzo, Suvereto, Piombino e Portoferraio, ma che in Versilia e presto ne attiveremo di nuovi nel resto del territorio aziendale. Camminare rappresenta la forma di trattamento più accessibile, economica e salutare a disposizione ed è sicuramente alla portata della maggior parte dei cittadini. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri, contribuisce inoltre a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. La partecipazione è, come sempre, gratuita ed è sufficiente compilare la scheda di iscrizione. I gruppi sono guidati dai cosiddetti walking leaders, personale volontario che ha seguito un percorso di formazione specifico in modo da poter rinviare al corretto professionista in caso di un bisogno particolare. Si tratta, in sintesi, di un’ottima occasione per “Guadagnare Salute” divertendosi, socializzando con altre persone e magari per scoprire angoli della nostra città”. Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai vari walking leader nei recapiti presenti sul sito aziendale, alle associazioni coinvolte oppure direttamente al reparto di Medicina dello Sport ([email protected] – 0586-223.912).

Questo il riepilogo dei gruppi attivi a Livorno:

Livorno Auser

Auser Viale Carducci – martedì e venerdì

Walking Leader Giuseppina (347 896 8187)

Livorno Croce Rossa

Piazza Sforzini – martedì e venerdì

Walking Leader Giuseppina (338 2341946 / 339 3521860)

Livorno Fabbricotti

Baracchina Bianca – martedì e giovedì

Walking Leader Laura e Paolo (333 2524981 / 329 2084912)

Livorno Leccia/Scopaia

Centro Commerciale – martedì

Walking Leader Federica Graziella Orietta (347 1041366)

Livorno San Jacopo

Villa Mimbelli – domenica

Walking Leader Irene (329 8226970)

Livorno Ardenza

Moletto Ardenza – lunedì e venerdì

Walking Leader Francesca (339 2117822)

Livorno Coteto

Incrocio Via Toscana/Via Campania – sabato

Walking Leader Milva Claudio (347 8837891 / 328 0686469)

Livorno La Rosa

Adone – lunedì e giovedì

Walking Leader Teresa (349 84844449)

Livorno Sorgenti

Chiesa S. Matteo (Via provinciale pisana) – martedì e venerdì

Walking Leader Lorena (320 9412542)

