Capraia, dalla telemedicina all’elisoccorso Pegaso: i servizi che garantiscono la sanità sull’isola

Dalla presenza quotidiana del medico agli ambulatori specialistici, passando per vaccinazioni, assistenza domiciliare e gestione delle emergenze: la Zona Livornese e l’Asl Toscana nord ovest hanno sviluppato negli anni una rete sanitaria pensata per rispondere alle esigenze di un territorio insulare

Sull’isola di Capraia è attiva una rete sanitaria costruita nel tempo per garantire ai residenti servizi di prossimità adeguati alle particolari caratteristiche del territorio insulare. Dalla presenza quotidiana del medico agli ambulatori specialistici, fino alla telemedicina e alla gestione delle emergenze con il supporto dell’elisoccorso Pegaso, la Zona Livornese e l’Azienda USL Toscana nord ovest hanno sviluppato modelli organizzativi specifici per affrontare le difficoltà logistiche legate alla distanza dalla terraferma.

Uno dei punti cardine dell’assistenza sanitaria sull’isola è rappresentato dalla presenza stabile del servizio di Continuità Assistenziale che, grazie a uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali della Medicina Generale, svolge anche le funzioni tipiche del medico di famiglia. Ogni giorno viene garantita un’apertura ambulatoriale dedicata ai residenti: tre ore dal lunedì al sabato e un’ora la domenica.

Sul territorio vengono inoltre assicurati da anni i servizi vaccinali per bambini e adulti, grazie all’autorizzazione del Centro sanitario dell’isola come Centro vaccinale aderente alle campagne regionali e nazionali.

Accanto all’assistenza di base è prevista anche un’attività specialistica programmata con visite pediatriche e ginecologiche effettuate da specialisti Asl. In collaborazione con i medici di SVS vengono svolte anche visite cardiologiche, pneumologiche e nefrologiche, oltre a ecografie dell’addome, dei reni e delle vie urinarie.

Particolare attenzione viene riservata ai pazienti fragili e cronici. Sono regolarmente disponibili le forniture di ossigenoterapia domiciliare, recentemente utilizzate anche per assistere una paziente con insufficienza respiratoria, ed è attivo da tempo il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Capraia rappresenta inoltre uno dei territori nei quali l’Azienda sanitaria ha maggiormente sviluppato percorsi innovativi legati alla telemedicina. Sono già stati effettuati gli interventi tecnico-strutturali necessari per l’implementazione dei servizi, in attesa del completamento del collegamento in fibra ottica. Alcuni percorsi sono già operativi, in particolare in ambito cardiologico, con la possibilità di trasferire elettrocardiogrammi sia in urgenza sia in regime programmato. Sono inoltre attivi teleconsulti specialistici per alcune patologie croniche, come quelle diabetologiche.

Da anni l’isola può contare anche su una farmacia aperta dodici mesi l’anno, fondamentale per garantire la continuità assistenziale alla popolazione residente. Nonostante alcune difficoltà emerse nel mantenimento del servizio, il presidio resta pienamente operativo.

Un capitolo fondamentale riguarda infine la gestione delle emergenze-urgenze. Sull’isola è attivo da anni il servizio di elisoccorso Pegaso che, grazie all’addestramento del personale medico e infermieristico presente sul territorio, consente il rapido trasferimento dei pazienti verso gli ospedali della terraferma dotati di tecnologie e competenze avanzate. Durante il periodo estivo, con l’aumento delle presenze turistiche, il sistema di emergenza viene ulteriormente potenziato attraverso la presenza di personale Asl del 118 in collaborazione con SVS.

L’obiettivo resta quello di garantire anche in un territorio insulare una sanità di prossimità capace di coniugare assistenza quotidiana, servizi specialistici, innovazione tecnologica e risposta alle emergenze.

Per approfondire e vedere le immagini del distretto sanitario: USL Toscana nord ovest

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